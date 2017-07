Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Auto-Kontakte der Kanzlerin werden weniger

Mit dem Diesel-Skandal ist jedoch Vertrauen der Politik in die Branche verloren gegangen, womit auch die Nähe der Autochefs zur Kanzlerin zu schwinden scheint. Das legt eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Fraktion der Linken hervor, über die kürzlich das Handelsblatt berichtete. Das Schreiben offenbart etwa, wer wen wann getroffen hat und in welcher Form Gespräche rund um den Abgasskandal und die Klimagas- und Schadstoffproblematik geführt wurden.

Insgesamt gab es mit Regierungsvertretern vom Staatssekretär bis zur Kanzlerin laut Antwort 116 Termine rund um den Abgasskandal und/oder Klima- und Schadstofffragen. Darüber hinaus gab es auch viele andere Termine. So pflegte etwa Volkswagen einen besonders engen Draht zum damaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Elf Termine und Gespräche sind vermerkt, einer von Ex-VW-Chef Martin Winterkorn und zwei von dessen Nachfolger Matthias Müller, aber auch von Lobbyist Jens Hanefeld, der für das Auswärtige Amt tätig war, bevor er zu Volkswagen wechselte.

Aber entscheidend ist der Kontakt zur Kanzlerin. Und der hat nachgelassen. So gab es seit Juli 2015 insgesamt nur noch neun Gespräche der Kanzlerin mit den Vorstandsbossen von BMW, Daimler und VW, womit die Zahl für die gesamte Legislaturperiode auf 16 stieg. Zum Vergleich: In der vergangenen Legislaturperiode bis 2013 waren es 30 Termine. Damals war Daimlerchef Dieter Zetsche besonders rege. 15 Mal hatte er das Vergnügen mit der Kanzlerin, für diese Legislaturperiode sind drei Begegnungen vermerkt.

Das ist wenig, kommt doch BMW-Chef Harald Krüger auf vier Begegnungen, obwohl er erst 2015 das Amt von Norbert Reithofer übernommen hat. Seit dem Sommer 2015 kamen nur zwei Vorstandschefs in den Genuss, mit der Kanzlerin allein ein Gespräch zu führen: Winterkorn, der die Kanzlerin über Dieselgate informierte – und BMW-Chef Krüger.

Was nun aus Sicht der SPD, aber auch der Grünen jetzt aber noch fehlt: Mehr sichtbarer Einsatz der Kanzlerin in der Diesel-Krise. Grünen-Chef Cem Özdemir mahnte Merkel, die Thematik nicht länger dem Bundesverkehrsminister zu überlassen: „Herr Dobrindt ist damit überfordert. Das muss jetzt zur Kanzlerin gezogen werden, das muss zur Chefsache erklärt werden“, sagte Özdemir im RBB-Inforadio. „Es geht um die Leitindustrie der deutschen Volkswirtschaft, an der viel hängt.“ Und es gehe noch um viel mehr, nämlich um das „in Germany“. „Das wird gerade mutwillig kaputt gemacht.“