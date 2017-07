„Hersteller müsse das zu 100 Prozent ohne Steuergeld regeln“

Beim Diesel-Gipfel sollen Wege zur Vermeidung von Fahrverboten in den Städten gefunden werden. Geplant sind Nachrüstungen per Software-Updates für Euro-5 und Euro-6-Diesel, mit denen die Stickoxid(NOx)-Belastung gesenkt werden kann. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hatte am Freitag allerdings mit einem Urteil Zweifel geweckt, ob dies ausreichen kann.

Auch Umweltministerin Hendricks spricht dabei nur von einem ersten Schritt. Forderungen nach Kaufanreizen für moderne, sauberere Diesel lehnte die SPD-Politikerin ab. „Wir sind nicht besonders interessiert daran, eine Technologie zu fördern, die in absehbarer Zeit ohnehin nicht mehr auf die Straße gehört“, sagte eine Sprecherin zu Forderungen aus Bayern und Niedersachsen.

Dessen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte Anreize für den Umstieg von alten Dieselmotoren auf die Euro-6-Norm oder Elektroautos vorgeschlagen. Denkbar seien steuerliche Anreize oder eine Art Klimaprämie, die von Industrie und Staat angeboten werde. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) brachte eine Reduzierung der Kfz-Steuer für Euro-6-Diesel ins Gespräch. Zudem sprach er sich für einen staatlichen Fonds für die Umrüstung von Bussen, Taxen oder Müllautos aus. Der Druck auf die Verantwortlichen ist groß bei dem Thema. Denn: Angesichts der von mehreren Kommunen angedrohten Verbote sind die Verkäufe von Diesel-Fahrzeugen zuletzt deutlich abgesackt.

Der SPD-Politiker Kahrs betonte daher, es dürfe bei dem Gipfel „keine Formelkompromisse“ geben. „Ein Softwareupdate für alte Diesel reicht nicht, es muss eine Hardware-Lösung geben“, sagte er. Ziel müsse sein, das Vertrauen der Bürger in den Wiederverkaufswert ihrer Fahrzeuge zu erhalten. „Sie dürfen keinen Wertverlust erleiden, das müssen die Hersteller zu 100 Prozent ohne Steuergeld regeln“, so Kahrs. „Alles andere würde den Autostandort nachhaltig beschädigen und Arbeitsplätze gefährden“, fügte er hinzu. Es gehe darum, das Vertrauen der Verbraucher in die Autoindustrie insgesamt zu stabilisieren, damit sie auch künftig deutsche Autos kaufen.

Der Grünen-Chef Özdemir forderte, der Diesel-Gipfel müsse „handfeste Ergebnisse“ bringen. „Ich erwarte, dass bei dem Diesel-Gipfel eine verbindliche Verabredung rauskommt, mit einem klaren Zeitplan bis wann nachgerüstet wird“, sagte er. Die blaue Plakette müsse noch in diesem Jahr kommen. Die würde es deutschen Kommunen ermöglichen, nur saubere Dieselfahrzeuge die Zufahrt in Städte zu gestatten, ansonsten sind Fahrverbote nach dem Stuttgarter Urteil wahrscheinlich. Die Grünen seien eigentlich gegen Fahrverbote, so Özdemir: „Aber die Fahrverbote werden durch das Nichthandeln von Dobrindt erzwungen.“

Özdemir sprach sich zudem für ein Umsteuern in der deutschen Automobilindustrie aus. Die Zukunft liege nicht im Verbrennungsmotor, sondern in emissionsfreien Fahrzeugen: „Ich will nicht, dass das Auto in Deutschland eines Tages im Museum zu besichtigen ist, weil Deutschland den Wandel in die Mobilität von morgen verpennt hat“, sagte er. Er befürchte aber, mit Dobrindt als Verkehrsminister werde Deutschland genau das blühen. Denn der CSU-Politiker „bekommt immer als letztes mit was passiert“.