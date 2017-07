Autoindustrie braucht „klare regulatorische Vorgabe“

Jetzt müsse ein „klares politisches Signal“ folgen - schon wegen der „rasanten Entwicklung“ elektrischer Antriebe und digitaler Angebote, betonte der Greenpeace-Deutschland-Chef. Hipp verwies auf China, das eine Quote für E-Autos einführen wolle, auf den Autobauer Volvo, der den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor bereits eingeleitet habe und auf Unternehmen wie Tesla, die massiv in den Ausbau der E-Mobilität investierten. „Trotz der sich beschleunigenden Veränderung passiert bei deutschen Herstellern und der Bundesregierung erschreckend wenig“, kritisierte Hipp. „Dies ist industriepolitisch fahrlässig und klimapolitisch fatal.“

Greenpeace sei daher „der festen Überzeugung“, schreibt Hipp an die Kanzlerin, „dass die deutsche Autoindustrie nur durch eine klare regulatorische Vorgabe ihre Innovationspotenziale nutzt, um den Weg in eine klimapolitisch verträgliche und ökonomisch nachhaltige Zukunft zu finden“. Die Industrie habe in den vergangenen Jahren „leider bewiesen, dass sie aus eigenem Antrieb nicht in der Lage oder nicht willens ist, Entscheidungen mit der nötigen Tragweite zu treffen“, fügte er hinzu.

„Deshalb braucht Deutschland jetzt einen politischen Beschluss für den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor.“ Nur mit einem „konkreten Enddatum“ für den Verbrennungsmotor „werden die notwendige Kreativität freigesetzt und der Innovationsgeist geweckt, mit denen die Konzerne ihr Geschäftsmodell so umbauen können, dass sowohl das Klima geschützt als auch Arbeitsplätze erhalten werden können“.

Handlungsbedarf sieht Greenpeace schon deshalb, weil die von den Herstellern „mindestens illegitim oder sogar illegal manipulierten Abgaswerte“ von Millionen von Diesel-Pkw eine „massive und zudem vermeidbare Gesundheitsgefahr“ darstelle. Die oft um ein Vielfaches über den Grenzwerten liegenden Stickoxidwerte der Fahrzeuge hätten zu gefährlich hohen Schadstoffwerten in deutschen Städten geführt. Das Atemgift Stickstoffdioxid führe alleine in Deutschland zu mehr als 10.000 vorzeitigen Todesfällen pro Jahr. Diese hohe Zahl sei „nicht hinnehmbar“, so Greenpeace-Chef Hipp.

Überleben könne der Dieselmotor daher nur dann, wenn er auch auf der Straße die Grenzwerte für Stickoxide einhalte. „Davon aber sind bislang selbst die modernsten Euro-6-Motoren meilenweit entfernt“, so Hipp. Ihre Emissionen lägen im realen Gebrauch im Durchschnitt um 700 Prozent über dem erlaubten Wert, wie der Forscherverbund ICCT Anfang des Jahres errechnet habe. Software-Updates könnten diese gravierenden Überschreitungen „bestenfalls graduell mindern, beheben können sie sie nicht.“

Hipp äußerte Zweifel an den Nachrüstangeboten der Autobauer. Bei dem von Dobrindt geplanten Diesel-Gipfel wolle die Autoindustrie Software-Updates anbieten, um dadurch drohende Fahrverbote zu verhindern. „Dieser Kuhhandel kann nicht gelingen“, so Hipp. Neue Motorsoftware alleine werde die Luftprobleme in deutschen Städten nicht lösen. „Entsprechend ist die Veranstaltung schon jetzt zum Scheitern verurteilt.“ Zumal es dem Verkehrsminister auch gar nicht um den Gesundheitsschutz der Bürger gehe, sondern um die Rettung des Dieselmotors.

„Dies zeigt sich auch durch seine vehemente und fortwährende Blockade einer bundesweit einheitlichen Blauen Plakette“, erläuterte der Greenpeace-Chef. „Diese böte den Kommunen schnelle und wirksame Hilfe, um die dreckigsten Diesel aus den Innenstädten zu halten.“ Indem Dobrindt aber das wirksamste Instrument der Luftreinhaltung vorzeitig ausschließe, sei eine ergebnisoffene Debatte über den Weg zu mehr Gesundheitsschutz unmöglich.

Für die Kommunen ist indes klar, welcher Weg jetzt beschritten werden muss: Ganz im Sinne des Verursacherprinzips seien die Hersteller in der Pflicht, das verlorene Vertrauen der Verbraucher „nachhaltig wieder herzustellen“, sagte Städtebund-Chef Landsberg. „Wir brauchen eine schnelle Nachrüstung für die betroffenen Dieselfahrzeuge, und die Kosten müssen die Hersteller übernehmen.“ Hier sei Eile geboten. „Die Umrüstungen müssen schnell erfolgen, damit Fahrverbote, die die Bürger und auch den Lieferverkehr im Alltag maßgeblich beeinträchtigen, generell vermieden werden können.“