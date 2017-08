SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz Beim Treffen mit Gewerkschaftsvertretern der Autokonzerne für Dieselmotoren als Brückentechnologie ausgesprochen. (Foto: Reuters)

BerlinGerhard Schröder bezeichnete sich gern als „Autokanzler“. Martin Schulz macht sich nun daran, in die Fußstapfen des früheren SPD-Kanzlers zu treten. Am Freitag traf sich die SPD-Spitze zum Diesel-Gipfel à la SPD mit den Arbeitnehmervertretern der deutschen Automobilindustrie. In Frankfurt redeten beide Seiten über die Folgen aus dem Diesel-Skandal für die deutsche Automobilindustrie – und mögliche politische Konsequenzen.

Als SPD-Führung und Gewerkschaften nach dem gut zweistündigen Treffen in Frankfurt wieder auseinander gingen, waren beide Seiten zufrieden: Kanzlerkandidat Schulz, weil er auf den Rückhalt der Gewerkschaften in den letzten Wahlkampfwochen bauen kann. Und die Gewerkschaftler, weil sich Schulz – anders als Merkel – nicht auf einen Zeitpunkt für das Ende des Verbrennungsmotors festlegen will.

„Die Brückentechnologie Diesel wird es noch einen geraumen Zeitraum geben“, sagte Schulz nach dem Treffen. Die Käufer von Diesel-Autos bräuchten auch Sicherheit, ihre Wagen lange nutzen zu können. Es sei deshalb falsch, wenn Merkel in Zeiten existenzieller Ängste bei den Belegschaften über die finalen Zeiten für den Verbrennungsmotor spreche.

Ebenso für Erleichterungen bei den Gewerkschaften sorgte, dass Schulz die Forderung von Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) nach Hardware-Nachrüstungen bei älteren Diesel-Autos nicht unterstützt. „Da muss man erstmal abwarten, welche Ergebnisse das bringt“, sagte Schulz. Hendricks hatte dagegen bekräftigt, die bisher von den Auto-Herstellern zugesagten Software-Updates reichten nicht aus, um die Gefahr von Fahrverboten in etlichen Städten wegen zu hoher Stickoxid-Werte zu bannen.

In der aktuellen Diskussion komme es vor allem darauf an, Fahrverbote durch Gerichte zu vermeiden, sagte Schulz. „Es ist die Aufgabe von Politik zu vermeiden, dass Gerichte über die Verkehrspolitik in Deutschland entscheiden.“ Dazu müsse schnell bei der Umrüstung der Software zulasten der Verursacher gehandelt werden. Schulz unterstrich, eine Vermeidung von Fahrverboten schütze die Pendler. Die Menschen in Städten hätten zudem ein Recht auf gesunde und saubere Luft. Auch würden Fahrverbote den entstandenen Imageschaden für die Industrie verstärken.