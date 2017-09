Dieselgipfel : Bund will weitere 500 Millionen in saubere Luft investieren

Datum: 04.09.2017 14:16 Uhr

Update: 04.09.2017, 14:27 Uhr

Die Vertreter der von Stickstoff belasteten Kommunen haben in Berlin eine halbe Milliarde Euro in Aussicht gestellt bekommen, um die Luft in ihren Städten sauberer zu machen.