 Digitale Arbeitsplätze: CDU fordert mehr gesetzliche Flexibilität

Arbeitslosenzahl: Nahles: „2017 hat auf dem Arbeitsmarkt einen guten Start hingelegt“

Geringste Arbeitslosenzahl in einem Januar seit 26 Jahren: Der Winter setzt dem Arbeitsmarkt in diesem Jahr nicht so stark zu wie in den Jahren zuvor. Auch im Blick auf das Gesamtjahr wird ein Rückgang der Arbeitslosigkeit erwartet. mehr…