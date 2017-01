„Es sind lediglich dumme Algorithmen“

Wohin das letztlich führen wird, ist derzeit nicht absehbar. Schulz stellt jedoch bei allen bisherigen Systemen, die beispielsweise seit Jahren auch in Australien, Großbritannien und der Schweiz eingesetzt werden, fest, dass sie bisher nicht das halten, was man sich von ihnen verspricht.

„Im Bereich der Erstellung der kriminalpolizeilichen Lage und Analyse hat man früher Stecknadeln in Wandkarten gesteckt, um sich so ein Bild von Tatortverteilungen und der Kriminalitätsgeografie zu machen“, erläuterte er. Predictive-Policing-Software sei nicht mehr als die digitalisierte Form davon, kombiniert mit frei verfügbaren Informationen, wie Wetter- und Feriendaten, ergänzt mit kriminalistischen und kriminologischen Erkenntnissen aus den 1960iger und 70iger Jahren. So sei zum Beispiel ein Kernelement der Software der „Repeat Victimisation“-Ansatz, also der Hypothese, dass Orte oder Personen mehrfach in kürzerer Zeit von Tätern aufgesucht werden.

Unterm Strich fällt das Fazit von Schulz daher ernüchtern aus: „Predictive-Policing-Systeme können bisher leider nicht mehr als das, was gute Kriminalisten auch können“, sagte der Polizeigewerkschafter. Die derzeitigen Systeme hätten auch mit künstlicher Intelligenz nichts zu tun. „Es sind lediglich dumme Algorithmen“, betonte der Polizeigewerkschafter.

„Interessant wird es erst werden, wenn die Polizei die Big-Data-Möglichkeiten ausschöpft und diese Massendaten mit personenbezogene Daten, also hauptsächlich Täterdaten, verknüpft“, fügte Schulz hinzu. Doch aus datenschutzrechtlichen Gründen traue sich bisher niemand an dieses Projekt.

Zu Recht, wie der Linken-Innenexperte Hunko meint. „Mich besorgt, dass die Funktionen der Anwendungen stetig ausgebaut werden“, sagte Hunko. „Für den Versuch einer Vorhersage von Diebstählen wäre es beispielsweise möglich, Kennzeichenscanner einzubinden.“ Viele Bundesländer schafften derzeit solche Geräte an.

Bei computergestützten Prognosen gerieten zudem Personen ins Visier der Computer, die privaten oder geschäftlichen Kontakt zu Verdächtigen oder Beschuldigten hätten. „Dabei ist unklar, wie die vermeintlichen Risikoanalysen eigentlich berechnet werden, denn die Firmen legen den Quellcode der Software nicht offen“, gibt Hunko zu bedenken. „Schon aus diesem Grund verbietet sich der Einsatz durch Polizei und Geheimdienste.“

Polizeigewerkschafter Schulz sieht in digitalen Fahndungsinstrumenten ohnehin kein Allheilmittel gegen Kriminelle. „Man wird gut aus- und fortgebildete Schutz- und Kriminalpolizisten mit ihrem Erfahrungswissen nie ersetzen können“, sagte er.