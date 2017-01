„Föderalismus zeigt sich von seiner negativen und teuren Seite“

Demnach wird in Baden-Württemberg in einem Pilotprojekt untersucht, inwieweit Softwarelösungen wie das Programm „Precobs“ (Pre Crime Observation System) einen Mehrwert zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls darstellen. Auch das Landeskriminalamt (LKA) Bayern setzt die Software ein. Precobs kann nach Angaben der Entwickler Prognosen etwa für Einbrüche abgeben, wenn Daten bisheriger Taten in die Datenbank der Software eingepflegt wurden. Dort stehen dann der Tatort mit Straße und Hausnummer, die Tatzeit, Beute und Vorgehensweise der Täter.

In Berlin, Hessen und künftig auch Niedersachsen werden laut Innenministerium Eigenentwicklungen erprobt beziehungsweise genutzt. Nordrhein-Westfalen hat den Angaben zufolge bereits im Februar 2015 ein Projekt zum Thema Predictive Policing im dortigen LKA eingerichtet.

Eingesetzt wird in NRW das Programm „SPSS-Modeler“ des IBM-Konzerns. „Ziel ist die Feststellung der Möglichkeiten und Grenzen der Prognose von Kriminalitätsbrennpunkten sowie der Effizienz und Effektivität darauf aufbauender polizeilicher Interventionen“, teilt das Innenministerium in seiner Antwort mit.

Das LKA in Hamburg lässt derzeit die Möglichkeiten des Predictive Policing in einem Forschungsprojekt untersuchen. Brandenburg will indes, wie das Ministerium erklärt, mit einer Machbarkeitsstudie prüfen, ob sich die Predictive-Policing-Methodik in ein „standardisiertes polizeiliches Lageanalyse- und -beurteilungsverfahren unter dem Ansatz der Schaffung einheitlicher Rahmenbedingungen“ überführen lässt.

Ein kleines Polizeijargon-Glossar Nafri Nordafrikanischer Intensivtäter

Limo Linksmotivierter Straftäter

Remo Rechtsmotivierter Straftäter

Ladi Ladendieb

Rubu Person aus Rumänien oder Bulgarien

Bap Besonders auffällige Person

Hilope Hilflose Person, Betrunkener

Exi Exhibitionist

EVL Schwarzfahrer (die Abkürzung steht für „Erschleichung von Leistungen“)

Hufü Hundertschaftsführer

Adler machen Person wird durchsucht, muss sich mit den Händen an die Wand stellen

Fackel anmachen Blaulicht einschalten

Gefasa Gefangenensammelstelle

Das Bundeskriminalamt (BKA) ist an den Projekten der Länder zur „Kriminalitätsvorhersage“ nicht direkt beteiligt, sondern beobachtet „im Rahmen der Zentralstellenfunktion die Entwicklungen des Ansatzes Predictive Policing“, wie aus der Ministeriumsantwort auf die Linken-Anfrage hervorgeht. „Ziel ist, einen Überblick über die jeweiligen Ansätze zu gewinnen, diese soweit möglich gemeinsam mit den Ländern zu bewerten sowie den Informationsaustausch zu gewährleisten, zu fördern und zu intensivieren“.

Laut Innenministerium fand etwa November 2016 im BKA eine polizeiinterne Fachtagung mit Vertretern aller Landeskriminalämter, der Deutschen Hochschule der Polizei sowie der Bundespolizei und des Zollkriminalamts zum Thema „Predictive Policing – Einsatz softwarebasierter Prognosemethoden“ statt. Ein ergänzender Workshop mit den Ländern, die entsprechende Software bereits testen, sei für Ende Januar im BKA geplant. „Ziel ist die Zusammenfassung und Bewertung der bisherigen Erfahrungen.“

Polizeigewerkschafter Schulz kritisiert, dass das BKA nicht federführend bei dem Thema ist. „Auch hier zeigt sich der Föderalismus wieder von seiner negativen und teuren Seite. Anstatt das BKA gemeinsam mit ein oder zwei Ländern und externen Experten eine entsprechende Software für die Polizei entwickeln zu lassen, tüfteln derzeit acht Bundesländer an einer eigenen Softwarelösung“, sagte Schulz.