Motivationsschub für nachfolgende Frauen-Generationen

Mit Blick auf Deutschland warnt das DIW davor, die Diskussion um mehr Frauen in Führungspositionen als „Elite-Debatte“ zu führen. „Mit mehr Frauen in hohen Führungspositionen von Unternehmen ist die Hoffnung verbunden, dass sich die Unternehmenskultur insgesamt schneller ändert und die Lebenswirklichkeiten von Frauen nicht als Ausnahme, sondern auf allen Hierarchieebenen in der Unternehmensorganisation genauso Berücksichtigung finden wie die von Männern“, resümieren die Forscher.

Sie könnten so als „Katalysator“ für im Finanzsektor dringend benötigte Veränderungen und Anpassungen an eine moderne geschlechtergerechte Arbeitswelt wirken. „Dies würde auch nachfolgende Generationen von Frauen motivieren und zu einer effizienteren Nutzung des Arbeitsangebots und damit zur besseren Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen beitragen.“

Lässt man jedoch die Wirtschaft weiter gewähren und weitgehend eigenständig entscheiden, wie sie mit dem Thema Gleichberechtigung in Führungsetagen umgehen, wird sich am status quo wohl erst sehr langfristig etwas ändern. „Schreibt man die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre linear fort, würde es in den Aufsichtsräten der Banken noch ein halbes Jahrhundert dauern, bis Frauen und Männer gleichermaßen vertreten sind“, heißt es in der DIW-Studie. „In den Vorständen wäre das sogar erst in über 80 Jahren der Fall.“