Drei Wochen vor der NRW-Landtagswahl : SPD und CDU liegen in der Wählergunst gleichauf

Datum: 23.04.2017 17:22 Uhr

Erste Umfragen sahen die SPD bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen klar vorne. Doch nun hat die CDU offenbar in der Wählergunst zugelegt: In einer Befragung kamen beide Parteien jeweils auf 34 Prozent der Stimmen.