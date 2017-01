„Ihr könnt ja mal wieder was vernünftiges wählen.“

Bundesinnenminister Thomas De Maizière (CDU) griff er für seinen Vorstoß der Änderung in der Sicherheitsarchitektur scharf an. Vor allem im Timing des Ministers witterte Lindner eine reine Wahlkampftaktik. „Wir brauchen eine seriöse Diskussion über diese Fragen und keinen Aktionismus.“ In der Flüchtlingsdebatte kritisierte Lindner die Öffnung der Grenzen durch Bundeskanzlerin Merkel (CDU) und forderte eine Rückkehr zur rechtsstaatlichen Ordnung. So sollen beispielsweise die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern ernannt werden. „Rechtspopulisten bekommt man mit Problemlösungen klein“, lautete seine Devise.

Im Fall des Berliner Attentäters Anis Amri forderte Lindner einen Untersuchungsausschuss, um die Verfehlungen der Bundesregierung zu klären. Er befeuerte die Vermutung, dass für Kriminelle mit ausländischer Herkunft andere Regeln gelten als für Deutsche. „Das Recht muss für alle gleich sein.“ Die Herkunft dürfe kein Bonus sein. Immer wieder blitzten bei dem Treffen der Liberalen aber auch die Wunden durch, die das Debakel in der schwarz-gelben Koalition und die Jahre danach außerhalb des Bundesparlaments hinterlassen haben. Man habe aus der zu engen Zusammenarbeit mit der Union gelernt, hatte Gastgeber Michael Theurer, Chef der FDP in Baden-Württemberg bereits am Vorabend des Dreikönigstreffens betont.

Spätestens nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg habe die FDP aber bewiesen: „Wir sind auch bereit, Dienstwägen für Inhalte zu opfern“, meint Hans Ulrich Rülke, Vorsitzender der FDP-Fraktion in Baden-Württemberg. Man hätte in dem Bundesland auch mitregieren können, das Angebot habe auf dem Tisch gelegen. Aber man habe nicht gesehen, dass man seine Punkte auch durchsetzen kann. „Wir wollen gestalten dieses Jahr, aber nicht um jeden Preis regieren“, sagte Rülke.

Lindner kritisierte, dass in Deutschland nur noch über die „Ränder der Gesellschaft“ gesprochen werde: Flüchtlinge und Superreiche. Die Menschen fragten sich: „Wo bleibe eigentlich ich mit meinen Sorgen?“. Deshalb müsse die Politik der Mitte wieder zur „Staatsräson“ werden. Man dürfe sich nicht auf der gegenwärtig guten Position von Deutschland ausruhen. „Auch die Generation der unter-50-jährigen hat ein Recht auf Wohlstand und Wachstum“. Er schloss sein Rede mit einem augenzwinkernden Blick auf die Ereignisse im letzten Jahr: „Wenn die Welt verrückt geworden ist, dann könnte ihr ja mal wieder was vernünftiges wählen“.