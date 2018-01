Volker Kauder und Andrea Nahles Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und die Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion blicken optimistisch auf die anstehenden Sondierungsgespräche. (Foto: Reuters)

BerlinUnion und SPD haben nach einem dritten Spitzentreffen Zuversicht für die am Sonntag beginnenden Sondierungen zur Bildung einer Bundesregierung geäußert. „Das Vertrauen ist gewachsen, wir starten optimistisch in die Verhandlungen“, erklärten die Partei- und Fraktionsvorsitzenden von CDU, CSU und SPD am Mittwoch nach einem rund dreistündigen Treffen in Berlin. Am Ende der bis Donnerstag nächster Woche angesetzten Sondierungen solle es eine gemeinsame Abschlusserklärung geben. SPD-Chef Martin Schulz sprach von einer „sehr konzentrierten, zielgerichteten Beratung, die wir heute hatten“. Es sei eine „gute Arbeitsgrundlage“ für die Sondierungen entwickelt worden.

Die Union dringt auf eine Fortsetzung der großen Koalition, während die SPD bisher ergebnisoffen verhandeln will. Die SPD-Spitze will erst nach den Sondierungen am Freitag nächster Woche entscheiden, ob sie die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfiehlt. In der Partei gibt es große Widerstände gegen ein Bündnis mit der Union. Für die Koalitionsverhandlungen müsste ein SPD-Sonderparteitag am 21. Januar grünes Licht geben. CSU-Chef Horst Seehofer schloss dies auch für seine Partei nicht aus: „Vielleicht brauchen wir auch selbst einen Parteitag.“

SPD-Chef Schulz zufolge kamen bei den Vorbereitungen der Sondierungen inhaltliche Streitpunkte noch nicht zur Sprache: „Wir haben heute (...) über die technischen Fragen geredet, wie wir in den Arbeitsgruppen arbeiten wollen, welche Themenfelder wir identifiziert haben, über die wir beraten wollen.“ Die 13 Mitglieder der SPD-Sondierungsdelegation wollen am Donnerstag in einer Klausur ihr Vorgehen besprechen. Bei der Union ist eine gemeinsame Beratung der Delegationen von CDU und CSU für Samstagabend geplant. Am Sonntag starten die Sondierungen dann in großer Runde in der SPD-Parteizentrale, wo sie am Donnerstag nächster Woche auch beendet werden sollen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sprach am Rande des Treffens von einem „ambitionierten Zeitplan“.