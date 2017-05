Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Auch die IG-Metall lässt die Rentner hängen

Anfang 2015 konnte sich die IG-Metall wenigstens zu einer Veranstaltung durchringen. Am 22. Januar 2015 empfahl sie im HKM-Werk in Duisburg den rund 100 angereisten Ruheständlern, Widerspruch gegen das Einfrieren ihrer Betriebsrenten einzulegen. Harald Weber tat dies umgehend. Geändert hat sich nichts.

Das bleibt wohl auch so. Die Gewerkschaft jedenfalls will sich nicht zu konstruierten Verträgen bei der ehemaligen Mannesmann-Tochter äußern. „Die IG Metall hat die betroffenen Betriebsrentner in den Widerspruchsverfahren aktiv unterstützt und auch für die Klageverfahren Rechtsschutz erteilt“, teilt die IG Metall auf Anfrage des Handelsblattes mit. „Da diese Verfahren teilweise noch anhängig sind, können wir derzeit keine weiteren Auskünfte hierüber erteilen.“

Die Gewerkschaft schweigt, Mannesmann und HKM sehen sich nicht mehr zuständig. Das Arbeitsamt hat die Unterlagen weggeworfen. Und die Politik? Im Juni 2016 und im Januar 2017 stellte die Piratenpartei im Landtag von Nordrhein-Westfalen Anfragen zu den konstruierten Verträgen. Die Antwort fiel erstaunlich aus. Es handelt sich bei dem „Transferieren von Arbeitnehmern nicht um eine Manipulation“ erklärte Arbeitsminister Rainer Schmeltzer, sondern um eine „gewollte sozialpolitische Maßnahme des Gesetzgebers“.

Argumentiert wurde mit dem sogenannten Stellvertreterprinzip. Dies besagt unter anderem, dass Arbeitnehmer, die vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden, durch Jüngere ersetzt werden können. Auch innerhalb der Gesamtheit der Betriebsteile kann das Stellvertreterprinzip angewandt werden.

Allein der Fall Weber jedoch widerspricht dem Stellvertreterprinzip. So sollte Webers Stelle ersatzlos gestrichen werden. Außerdem konnte Weber nicht durch einen jüngeren HKM-Mitarbeiter ersetzt werden, da er dort niemals beschäftigt war.

Alle Beteiligten scheinen ihren Frieden mit dem fingierten Stellenabbau gemacht zu haben. Nur die betroffenen Rohrwerker nicht. Am 14. Mai wird in Nordrhein-Westfalen gewählt. Oberbürgermeister Scholten wird dann auch um die Stimmen von Harald Weber und Friedhelm Brors und ihren Kollegen werben. Bekommen wird er sie nicht.

*Name von der Redaktion geändert