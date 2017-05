In den Röhrenwerken kommt es fast zu Handgreiflichkeiten.





Einer von ihnen hieß Harald Weber.* August 1997, eine Ruhrpott-Kneipe in Duisburg. Weber sitzt neben einem Kumpel an der Bar und regt keine Miene. Um ihn herum wabern blauschimmernde Rauchschwaden, laute Musik dröhnt aus Lautsprechern, grölende Männer genießen ihren Feierabend. Weber nimmt das kaum wahr. Der Rohrwerker hat nur seinen Job im Kopf. Und den Aufhebungsvertrag, den er unterschreiben soll.

Stunden zuvor hat ihm die Personalabteilung in Düsseldorf angeboten, im Rahmen eines Sozialplans aus den Mannesmann-Röhrenwerken auszuscheiden. Die Konditionen sind verlockend: Fünf Jahre lang würde er 90 Prozent seines Nettoeinkommens beziehen, danach bekäme er eine abschlagsfreie Rente. Das Angebot gelte aber nicht lang.

Er vertraut der Personalabteilung. Schon am nächsten Morgen unterzeichnet Weber einen Aufhebungsvertrag. Dann verlässt er das Werksgelände. Scholten erledigt den Papierkram.

Fünf Jahre später kehrt Weber zurück, rasend vor Wut. Am 23. April 2002 findet er seinen ersten Rentenbescheid im Briefkasten. Noch auf der Straße öffnet er den Umschlag und bekommt einen Schock. Versprochen wurden ihm 1250 Euro im Monat. Nun stehen 18 Prozent weniger auf seinem Bescheid: 1050 Euro. Weber tobt. Dann fährt er zu seinem Arbeitgeber.

In den Röhrenwerken in Düsseldorf kommt es fast zu Handgreiflichkeiten. Weber platzt in eine Personalleitersitzung herein. Gerade richtig, denkt der Rentner. Er erklärt energisch sein Problem und fordert sofortige Schadensbehebung. Doch die Manager, die jetzt um den Tisch herumsitzen, beteuern Unkenntnis. Sie verweisen Weber an „den Dicken aus Zimmer Neun“.

Der Dicke ist Friedhelm Brors. Seinen Kosenamen hat er seiner kräftigen Statur zu verdanken, allerdings hat Brors auch ein dickes Fell. Das wird er jetzt brauchen.

Brors lässt sich Webers Personalakte zukommen. Sie wirkt wie ein Tatort. Manipulierte Verträge, Spuren von unsachgemäßer EU-Mittel- um sich den Stellenabbau mit Steuergeldern zu bezuschussen, waren Personalmanager wie Scholten nicht zimperlich. Dass sie dabei mit der Alterssicherung ihrer Kollegen spielten, schreckte sie nicht ab.

So besteht Webers Personalakte in zentralen Stellen aus Fiktion. Der Mannesmann-Mitarbeiter verließ das Unternehmen am 31. Juli 1997. Scholten selbst bestätigte Weber dies mit einem Schreiben vom 14. August 1997. Darin dankte er für seine „treuen und wertvollen Dienste“. Das Schreiben ist mit dem Logo „Mannesmann Rohr“ versehen.