„Je mehr ich in die Akten schaute, desto mehr Ungereimtheiten stießen mir auf“

Umschreiben von Verträgen, übermäßige Inanspruchnahme öffentlicher Mittel – all das hätte Weber nie gekümmert, hätten Scholten und seine Kollegen nicht einen wichtigen Fehler gemacht. Bei all dem Herumdoktern an Weber Personaldaten vergaßen sie, eine sogenannte Vertrauensschutzerklärung beim Rentenversicherungsträger zu hinterlegen. Dies war eine Bescheinigung, die eine abschlagsfreie Rente garantieren sollte.

Für Weber bedeutete das Versehen eine Kürzung der gesetzlichen Rente in Höhe von 18 Prozent. Erst als er sich vehement wehrte, besserte der Arbeitgeber, bei dem er nie gearbeitet hatte, nach. Hunderten Mitarbeitern erging es wie Weber. Wie viele sich erfolgreich wehrten, ist nicht bekannt.

Aber auch Webers Rententrauma war noch nicht vorbei. Im November 2014 tauchte ein neues Problem auf. Weber wurde eine Betriebsrentenerhöhung verweigert. Begründung: Die wirtschaftliche Lage seines ehemaligen Arbeitgebers lasse kein Plus zu.



Der Pensionär kam sich nun vollends vor wie in einem Kafka-Roman. In seinem ganzen Leben hatte er nicht einen einzigen Tag bei der Firma HKM gearbeitet. Nun, 17 Jahre nach seinem Ausscheiden bei den Mannesmann-Röhrenwerken, wurde seine Pension danach bemessen, wie es einer ihm gänzlich fremden Firma ging. Und alles, weil seine Chefs damals in die öffentlichen Geldtöpfe gegriffen hatten.

„Je mehr ich in die Akten schaute, desto mehr Ungereimtheiten stießen mir auf“, sagt Friedhelm Brors. Der Personalmitarbeiter, der sich 2002 der Sache von Weber annahm, entdeckte bei seinen Nachforschungen ein ganzes Geflecht von Fälschungen.

Als er feststellte, dass Weber kein Einzelfall war, sondern möglicherweise hunderte von Kollegen in der Rente schlechter gestellt wurden, wandte er sich direkt an Ulrich Scholten. Grob fahrlässig sei das Verhalten, schimpfte Brors und forderte eine schnelle Korrektur. Die kam aber nicht. Brors: „Stattdessen hat mir Scholten gesagt, dass ich die Dinge klären könne, wenn ich wolle. Als ich das versuchte, wurde ich kalt gestellt.“

Es sei jedenfalls ein seltsamer Zufall gewesen, dass ihm anschließend das Aufgabengebiet schleichend entzogen wurde, sagt Brors. Danach tat er praktisch gar nichts mehr, wurde aber bezahlt. „Wahrscheinlich, damit ich eben nichts anderes tat“, sagt Brors. „Ich hatte nicht einmal mehr eine Arbeitsplatzbeschreibung.“

2011 ging Brors selbst in Rente. Doch sein Gewissen ließ ihn nicht ruhen. Immer mehr einstige Kollegen meldeten sich bei ihm, weil sie nicht verstanden, was mit ihren Rentenbezügen geschehen war. Brors wurde Aktivist für die Geschädigten. Doch ganz gleich an wen er sich auch wandte – an seinen einstigen Arbeitgeber, an die Politik, an die Gewerkschaft – niemand fühlte sich zuständig.