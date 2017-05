„Meine Kollegen wurden nicht nur kalt entsorgt. Sie wurden betrogen.“

Brors arbeitete damals in der Personalabteilung der Röhrenwerke in Düsseldorf, und verstand als einer der wenigen, was wirklich passierte. „Meine Kollegen wurden nicht nur kalt entsorgt. Sie wurden betrogen“, sagt der wuchtige Mann. Aber er war zu schwach, es zu verhindern.

Brors Frust ist heute Teil deutscher Industriegeschichte. Die Mannesmann-Röhrenwerke waren Anfang der 1990er Jahre einer der weltweit größten Hersteller von Stahlrohren, und die Stahlindustrie steckte in einer weltweiten Krise.

Zehntausende von Arbeitsplätzen waren schon abgebaut, als sich 1994 eine weitere Sparrunde ankündigte. Um die Schmerzen zu lindern, stellten die Bundesregierung und die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) gut gefüllte Geldtöpfe bereit. Das weckte Begehrlichkeiten. Um an die Mittel zu kommen, sagt Brors, schreckten seine Chefs auch vor der Fälschung von Verträgen nicht zurück.

„Nachträglich wurde eine MUV-Regelung konstruiert“, steht in einer Aktennotiz der Düsseldorfer Personalabteilung vom 7. September 1994. Sie erklärt unverblümt, wie die Verschiebung der Mitarbeiter funktionierte, um an die EU-Mittel zu kommen.

Die Buchstaben MUV stehen für Montanunionvertrag. In den 90er-Jahren hatte die EGKS Gelder für den Stellenabbau in der Stahlbranche bereitgestellt. Unternehmen konnten für 55-Jährige sogenannte MUV-Regelungen beantragen. Wurden sie bewilligt, floss Geld.

Im Mannesmann-Konzern aber wurde nur die Tochter HKM in Duisburg für MUV-Regelungen zugelassen. Die Werke in Düsseldorf und Mülheim gingen leer aus. Die Reaktion der Geschäftsführung: Sie machte Mitarbeiter der Röhrenwerke auf dem Papier zu Mitarbeitern der HKM. Schon konnte sie sich an den EU-Töpfen bedienen.

An zentraler Stelle für diese Personalverschiebungen saß ein Mann, der es seitdem weit gebracht hat: Ulrich Scholten. Der 59-Jährige ist heute Oberbürgermeister von Mülheim, damals arbeitete er in der Personalabteilung der Röhrenwerke in Mülheim. Scholten machte unter seinen Kollegen diejenigen ausfindig, die für eine MUV-Regelung in Frage gekommen wären, hätten sie denn bei HKM gearbeitet. Dann machte er ihnen die „attraktiven Sozialverträge“ schmackhaft. Stimmten sie zu, schickte Scholten ihre Personaldaten an die HKM, sie erhielten neue Verträge. Und dann wurden sie entlassen.