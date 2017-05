Scholten und HKM wollen sich zu den Vorwürfen nicht äußern

Soweit die Realität. Für die subventionsfähige Fiktion dagegen wurde Webers Arbeitgeber einfach ausgetauscht. Seine Akte wurde so umgeschrieben, dass er nie bei den Mannesmann-Röhrenwerken arbeitete, sondern immer bei HKM.

Damit hatte die Personalabteilung Bahn frei für die Beantragung von Unterstützungsgeldern. „Anbei der MUV-Vertrag vorab als Fax. Das Original folgt per Werkspost“, heißt es in einem Fax vom 7. August 1997 an Scholten. Der leitete die frisierten Papiere an HKM weiter.

All das ist lang her. Oberbürgermeister Scholten kann sich heute kaum noch an Einzelheiten erinnern, sagt er auf Nachfrage des Handelsblattes. Über Rückdatierungen sei ihm nichts bekannt, zu einzelnen Personalien dürfe er aus Datenschutzgründen eh nichts sagen. Und die Versetzung von Mitarbeitern von den Mannensmann-Röhrenwerken zur HKM zwecks Erlangung von öffentlichen Geldern? Scholten: „Die MUVs sind mit dem Arbeitsamt abgestimmt gewesen.“

Das Arbeitsamt in Duisburg jedoch kann die Vorgänge nicht mehr nachvollziehen. Zehn Jahre seien die Unterlagen zu den Montanunionsverträgen aufbewahrt worden. Jetzt sind sie weg. Aus der Presseabteilung des Amtes heißt es: „Die dargestellten Vorgänge aus 1997 können nicht mehr geprüft werden.“

Bei HKM hält man sich ebenfalls bedeckt. Zu Einzelheiten des Sachverhalts könne man nichts mehr sagen. Die Personalabteilung der Röhrenwerke in Düsseldorf, mittlerweile vom französischen Konzern Vallourec aufgekauft, wollte sich auch auf mehrfache Anfrage zu den Vorwürfen nicht äußern.

So bleibt die Verteilung der Verantwortung im Nebel. Klar ist: 1997 wurde Weber mit Scholtens Zutun zu einem Mitarbeiter eines Unternehmens, bei dem er nie gearbeitet hatte. Die Kreativität der Personalabteilung war damit aber noch nicht am Ende. Parallel zu seiner „Versetzung“ wurde Webers Aufhebungsvertrag um mehr als ein Jahr zurückdatiert: auf den 2. Februar 1996. So erreichte sein Arbeitgeber eine noch höhere staatliche Beteiligung an den Sozialplankosten.