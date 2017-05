 Eine Million E-Autos bis 2020: Merkel nennt Regierungsziel unrealistisch

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Angela Merkel Das aktuelle Ziel, bis 2020 eine Million Elektroautos auf die Straße zu bringen, könne wohl nicht erreicht werden, sagt die Bundeskanzlerin. (Foto: dpa)

BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel hat das Regierungsziel von einer Million Elektro-Autos bis 2020 aufgegeben. „So, wie es im Moment aussieht, werden wir dieses Ziel nicht erreichen“, sagte sie am Montag bei einem Fraktionskongress in Berlin. Allerdings könne der Durchbruch für den Elektroantrieb sehr plötzlich kommen. Dies sei etwa bei Smartphones ähnlich gewesen. Daher müsse man sich weiter auf die E-Mobilität in Deutschland vorbereiten.

Der Verkauf von E-Autos kommt trotz einer Kaufprämie nur schleppend voran. In Deutschland sind nach wie vor weit unter 100.000 Autos mit elektrischem Antrieb unterwegs.

Der damalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hatte schon im Januar zum Millionen-Ziel gesagt: „Wenn wir nicht noch die Fahrräder dazuzählen, werden wir nicht mal auf die Hälfte kommen. Ich rate zu ein bisschen mehr Realismus.“