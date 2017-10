In der Fleischwirtschaft wird noch verhandelt

Die Sozialpartner wollen zudem eine Expertengruppe mit der Prüfung beauftragen, wie sich die Einhaltung des höheren Mindestlohns für Facharbeiter künftig besser kontrollieren lässt. Die Arbeitgeber hatten ihn während der Verhandlungen als „Feigenblatt“ bezeichnet, weil der Zoll vor allem bei aus dem Ausland entsandten Bauarbeitern gar nicht wirksam kontrollieren könne, ob sie wirklich als Fachkräfte einzustufen seien. Nach Angaben des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie bekommen etwa 200.000 von insgesamt knapp 800.000 Mitarbeitern im hiesigen Bauhauptgewerbe einen Mindestlohn.

Der jetzt vereinbarte neue Tarif muss noch vom Bundesarbeitsministerium für allgemeinverbindlich erklärt werden. Ohne die Einigung der Sozialpartner hätte zumindest für neue Arbeitsverhältnisse, die ab Januar kommenden Jahres geschlossen werden, nur noch der gesetzliche Mindestlohn von 8,84 Euro pro Stunde gegolten.

Der Branchenmindestlohn ist auch vor dem Hintergrund der derzeit in der EU diskutierten Reform der Entsenderichtlinie interessant. Die EU-Kommission geht in ihrem Vorschlag vom Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort“ aus. Gestritten wird etwa darüber, ob aus dem Ausland entsandten Bauarbeitern nicht nur der Mindestlohn, sondern der Tariflohn gezahlt werden muss und sie auch Anspruch auf Vergünstigungen wie Zuschläge haben sollen. Vor allem osteuropäische Mitgliedstaaten laufen Sturm gegen die Pläne, weil sie ihren in niedrigeren Löhnen liegenden Wettbewerbsvorteil bedroht sehen.

Über einen neuen Branchenmindestlohn wird derzeit auch noch für die rund 165.000 Beschäftigten in der deutschen Fleischwirtschaft gerungen. Dort sieht der Tarifvertrag, der zum Jahresende ausläuft, einen Branchenmindestlohn von 8,75 Euro vor. Bis Ende 2017 erlaubt das Mindestlohngesetz Branchen mit allgemeinverbindlichen Tarifverträgen noch Abweichungen vom gesetzlichen Mindestlohn nach unten. Die Arbeitgeber hatten in der zweiten Verhandlungsrunde angeboten, den Branchenmindestlohn auf 8,90 Euro anzuheben – sechs Cent über der gesetzlichen Lohnuntergrenze. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordert eine Anhebung in maximal drei Stufen auf mehr als zehn Euro. Am 30. November wird in Hannover weiter verhandelt.