Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Will die SPD die Zahl der Einwanderer deckeln?

Denn trotz steigender Zuwanderungszahlen herrscht noch immer ein Mangel an Fachkräften. Die meisten Zuwanderer und Asylbewerber haben nicht die dringend benötigten Qualifikationen, die für die eine Million unbesetzten Jobs in Deutschland nötig sind. In den nächsten zehn Jahren werde Deutschland über sechs Millionen potenzielle Arbeitskräfte verlieren, prophezeit die SPD. Deshalb müsse man die hier lebenden Arbeitskräfte besser qualifizieren, aber eben auch gezielt qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland anwerben.

Eine gesteuerte Zuwanderung von 25.000 Menschen hätte allerdings volkswirtschaftlich so gut wie keinen Effekt, rechnet Arbeitsmarktforscher Brücker vor: „Wenn wir das Erwerbspotenzial stabil halten wollen, brauchen wir eine Netto-Zuwanderung von 400.000 Fachkräften pro Jahr.“ Das von der SPD vorgeschlagene Einwanderungsgesetz könne also bestenfalls als Pilotprojekt dienen.

Das SPD-Konzept sieht vor, dass der Bundestag jedes Jahr ein Kontingent für Zuwanderer aus Drittstaaten beschließt, die zum Arbeiten oder für die Jobsuche nach Deutschland kommen dürfen. Die Zahl solle sich nach der aktuellen Arbeitsmarktsituation richten. Experten sehen hierin eine faktische Deckelung der Einwandererzahl, die es nach dem bisherigen Recht nicht gibt.

Bislang kommen nur 3,4 Prozent aller Einwanderer aus Drittstaaten. Eine große Hürde ist die deutsche Sprache. Hochqualifizierte mit dem Know-How, das Deutschland fehlt, zieht es eher in die USA oder nach Kanada. Viele schreckt auch das komplizierte Einwanderungsrecht ab. „Wir haben in Deutschland über 50 abgestufte Aufenthaltstitel“, kritisiert Aydan Özoguz, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung. Da blicke niemand mehr durch.

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) bezweifelt, dass sich das mit dem SPD-Einwanderungsgesetz ändern würde. Die Regelungen würden zusätzliche Auswahlkriterien schaffen, schreibt die BDA in einer Stellungnahme. Statt eines Systemwechsels müsse das bestehende Recht vereinfacht und müssten ausländische Abschlüsse schneller anerkannt werden. Die Entscheidung, welche Arbeitskräfte einwandern dürfen, solle den Unternehmen überlassen bleiben und nicht zentral gesteuert werden.

Neben den inhaltlichen Einwänden hat das SPD-Konzept ein zentrales Problem: Das Thema Einwanderung ist momentan extrem unpopulär. Auch wenn sich die Genossen gegenseitig versichern, die SPD werde das Thema wieder „positiv besetzen“.

Die Wirtschaft drängt schon lange auf Lösungen. Siemens-Chef Joe Kaeser forderte kürzlich im Handelsblatt-Interview „klare nachvollziehbare Regeln für Menschen, die in unser Land kommen wollen“. Die Zuwanderung von Arbeitssuchenden müsse sich dabei klar nach Angebot und Nachfrage richten.

Momentan führten die unübersichtlichen Hürden dazu, dass immer mehr Menschen den Weg über das Asylrecht suchten, sagt Otto Schily, ehemaliger Bundesinnenminister (SPD): „Das Asylverfahren ist heute de facto ein Zuwanderungssystem.“ Es müsse legale, transparente Wege geben, die Zuwanderer nutzen können, um nach Deutschland zu kommen. In diesem Jahr werde es wegen der Wahlkampfstreitigkeiten jedoch wieder einmal nicht zu einer Einigung in diesem Punkt kommen.