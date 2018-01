Getrieben von der Zuwanderung ist die Bevölkerungszahl in Deutschland im vergangenen Jahr auf einen neuen Höchststand geklettert. Die Zahl der Asylsuchenden ist indes weiter gesunken.

Zuwachs von 300.000 Menschen in Deutschland im Jahr 2017. (Foto: dpa) U-Bahnstation in Berlin

BerlinWegen der anhaltenden Zuwanderung leben in Deutschland derzeit so viele Menschen wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Die Einwohnerzahl kletterte Ende 2017 auf 82,8 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Ende 2016 waren es 82,5 Millionen.

Grund für die Entwicklung ist, dass mehr Menschen nach Deutschland kamen als abwanderten. Dieser sogenannte Wanderungssaldo lag demnach 2017 bei mindestens 450.000 und dürfte damit das erwartete Geburtendefizit mehr als ausgleichen. Das Geburtendefizit falle mit etwa 150.000 bis 190.000 voraussichtlich höher aus als 2016. Hintergrund hier: Es seien zwar etwa gleich viele Menschen geboren worden, aber die Zahl der Sterbefälle habe spürbar zugenommen.

Damit ebbt das Bevölkerungswachstum insgesamt leicht ab, da auch die Zahl der Zuwanderer nachlässt. Im Zuge der Flüchtlingskrise war die Einwohnerzahl 2015 noch um 978.000 gestiegen und 2016 um 346.000. Die aktuelle Schätzung signalisiert, dass es 2017 ein Plus von gut 300.000 gab.

Unter den Zuwanderern 2017 waren konkret 186.644 Asylsuchende. Dies teilte das Bundesinnenministerium am Dienstag in Berlin mit. Das waren noch einmal deutlich weniger als im Jahr 2016 als rund 280.000 Geflüchtete gezählt wurden. Im Hauptjahr des Flüchtlingszustroms 2015 wurden 890.000 Asylsuchende registriert.

Die Zahl der Altfälle sei von 433.000 zu Beginn 2017 auf 68.000 anhängige Verfahren zurückgeführt worden, sagte Innenminister Thomas de Maiziere.

Bundesland Bevölkerung am Veränderung insgesamt 31.12.2015 31.12.2016 in 1000 in 1000 Veränderung (in 1000 / in %) Baden-Württemberg 10 879,6 10 951,9 72,3 0,7 Bayern 12 843,5 12 930,8 87,2 0,7 Berlin 3 520,0 3 574,8 54,8 1,6 Brandenburg 2 484,8 2 494,6 9,8 0,4 Bremen 671,5 678,8 7,3 1,1 Hamburg 1 787,4 1 810,4 23,0 1,3 Hessen 6 176,2 6 213,1 36,9 0,6 Mecklenburg-Vorpommern 1 612,4 1 610,7 – 1,7 – 0,1 Niedersachsen 7 926,6 7 945,7 19,1 0,2 Nordrhein-Westfalen 17 865,5 17 890,1 24,6 0,1 Rheinland-Pfalz 4 052,8 4 066,1 13,3 0,3 Saarland 995,6 996,7 1,1 0,1 Sachsen 4 084,9 4 081,8 – 3,1 – 0,1 Sachsen-Anhalt 2 245,5 2 236,3 – 9,2 – 0,4 Schleswig-Holstein 2 858,7 2 881,9 23,2 0,8 Thüringen 2 170,7 2 158,1 – 12,6 – 0,6 Deutschland 82 175,7 82 521,7 346,0 0,4 Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin-West) 66 057,4 66 365,3 307,9 0,5 Neue Länder (ohne Berlin-Ost) 12 598,2 12 581,5

Quelle: Statistisches Bundesamt