Strommasten Die Stromtrasse zwischen Norwegen und Deutschland soll beiden Ländern bei der Bewältigung der Energiewende helfen. Mehr als 600 Kilometer Kabel wurden dafür verlegt. (Foto: dpa)

WilsterTonstad und Wilster sind nicht gerade internationale Metropolen, aber unter Fans der Energiewende genießen das norwegische Dorf und das Städtchen in Schleswig-Holstein eine gewisse Bekanntheit. Von Tonstad nach Wilster führt das erste Kabel, das Norwegens Stromnetz mit dem deutschen verbindet. Zum beiderseitigen Gewinn, so ist das jedenfalls gedacht.

An diesem Freitag wird in Wilster das Richtfest gefeiert für die Konverterstation auf der deutschen Seite, wo Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt wird. Das 623 Kilometer lange, Tausende Tonnen schwere und rund zwei Milliarden Euro teure Kabel soll helfen, eines der größten Ökostrom-Probleme überhaupt zu lösen: Den Mangel an Stromspeichern. Strom aus Wind und Sonne ist je nach Wetter mal massig verfügbar, mal knapp, „Dunkelflaute“ heißt das Worst-Case-Szenario.

Nordlink soll Strom aus norwegischen Wasserkraftwerken nach Deutschland bringen, wenn hier die Windräder stillstehen. Mehr als 3,6 Millionen deutsche Haushalte wird die Super-Trasse mit erneuerbaren Energie versorgen können. Umgekehrt soll der deutsche Windstrom in Norwegen den Bedarf an Wasserkraft senken, das Wasser würde in den Speicherseen verbleiben.

Die Netzbetreiber Tennet und Statnett versprechen dadurch günstigere Strompreise. Denn bisher müssen Windräder im Norden abgeschaltet werden, wenn sie zu viel Strom produzieren – dafür fallen Entschädigungen für die Betreiber an, die auf die Strompreise umgelegt werden. „Diese neue Stromautobahn ist ein gutes Beispiel für die Vorzüge einer engen europäischen Vernetzung“, sagt der Direktor der Denkfabrik Agora Energiewende, Patrick Graichen.

Durch den Austausch wirke die Leitung „ähnlich wie ein riesiger Stromspeicher - seine Leistung ist in etwa so groß wie die eines Atomkraftwerks.“ Graichen sieht in Nordlink auch einen Ausblick darauf, was die „Stromautobahnen“ Südlink und Südostlink einmal bringen sollen: „Der Strom kann freier fließen und der Strommarkt insgesamt funktioniert besser.“