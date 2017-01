Petry gibt sich zurückhaltend



Für Le Pen, Spitzenkandidaten ihrer Partei, der rechtsnationalen Front National in Frankreich, ist es eine Premiere. Es ist ihr erster öffentlicher Auftritt in Deutschland. Als die Redner in den Saal einziehen, ist der Applaus für die Französin mit am lautesten. Sie genießt den Erfolg sichtlich, hält jedes Mal inne wenn Applaus aufbrandet und lächelt wohl wissend, dass ihre Umfragewerte für die Vorwahlen in Frankreich nicht allzu gut stehen. An diesem Tag scheint es gleich. Donald Trump habe gezeigt, dass es möglich sei, in diesem Jahr werde auch das europäische Volk aufwachen.

Optimismus durchzieht die Reihen der Zuhörer. Als nächste Präsidentin Frankreichs hat Pretzell sie angekündigt, und das scheint hier niemand in Zweifel zu ziehen. Die Europäische Union sei eine „sterilisierende Kraft“. Angela Merkels Einwanderungspolitik eine Katastrophe. Sofort tönen lautstarke „Merkel muss weg“-Rufe aus dem Publikum. Wenig später quittiert Harald Vilismky von der österreichischen FPÖ die gleichen Rufe mit einem anfeuernden „das hört sich gut an.“

Aus Protest gegen das Treffen gingen nach Schätzungen der Polizei mehr als 5000 Menschen auf die Straße. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hatte zu der Kundgebung aufgerufen. „Es ist Zeit, dass keiner mehr zuhause bleibt“, sagte sie. Die Menschen sollten aufstehen für ein freiheitliches und friedfertiges Europa und widersprechen, wenn an Stammtischen oder anderswo rechtspopulistisch argumentiert werde. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn sagte, er wende sich gegen ein „braunes Europa“. „Wir stehen hier für ein buntes, für ein offenes und für ein soziales Europa des 21. Jahrhunderts.“ Auch SPD-Chef Sigmar Gabriel, die Grünen-Vorsitzende Simone Peter und Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn nahmen an der Demo teil.

Der Kongress ist das erste gemeinsame Treffen von Rechtspopulisten aus ganz Europa. Die Umfragen stehen für sie nicht schlecht. Nur Matteo Salvini mit seiner Partei Lega Nord kommt im Norden Italiens nicht auf mehr als elf Prozent.

Anders Geert Wilders, der mit seiner Partei für die Freiheit bei den Wahlen im März vermutlich stärkste Kraft werden wird. Das keine der anderen niederländischen Parteien mit ihm regieren will, hält ihn nicht davon ab, an diesem Samstag den „Frühling der Populisten“ auszurufen. Die Politiker der etablierten Parteien „befördern unsere Islamisierung“, sagte Wilders. In der Folge hätten Frauen „Angst, ihr blondes Haar zu zeigen“. Um sich diesem Trend entgegenzustellen, brauche Europa ein „stolzes Deutschland“, sagte Wilders, der seine Rede in deutscher Sprache hielt. Eine „gewaltlose politische Revolution“ werde den Umbruch auch in Berlin bringen. Wilders, Le Pen und Vilimsky beglückwünschen Frauke Petry, dass sich nun auch endlich in Deutschland etwas tue. „Europa braucht Frauke statt Angela,“ skandiert der Niederländer.

AfD-Programm: Das fordert die Partei Mindestlohn Die AfD ist für den gesetzlichen Mindestlohn. Damit liegt sie auf einer Linie mit SPD, Grünen, der Linkspartei und Teilen der Union.

Erbschaftssteuer Geht es nach der AfD soll die Erbschaftssteuer abgeschafft werden. Dafür setzt sich aktuell auch die FDP ein.





Bundespräsident Die AfD möchte, dass der Bundespräsident künftig direkt vom Volk gewählt wird. Dieser Vorschlag kam 2009 auch vom damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler. Zustimmung erhielt er dafür nur aus der FDP.





Volksentscheid Die AfD will mehr direkte Demokratie durch Volksentscheide. Auch die SPD, die Linke und die Grünen wollen, dass die Hürden für Volksentscheide abgesenkt werden. Ihre Vorschläge gehen aber nicht so weit wie die Ideen der AfD.

Familie Die traditionelle Familie gilt der AfD als Keimzelle der Gesellschaft. Das Loblied auf die traditionelle Vater-Mutter-Kind-Familie taucht in dieser Form auch im Parteiprogramm der CSU auf.

Freihandelsabkommen Die AfD lehnt die Freihandelskommen TTIP und CETA ab. Auch die Linke und die Grünen sind dagegen.





Die schlägt dann aber weitaus ruhigere Töne an. Petry wirft der Bundesregierung und den EU-Behörden vor, die Bürger einer „Gehirnwäsche“ zu unterziehen. Auch durch diese Art der Manipulation seien die Freiheit des Individuums und die kulturellen Errungenschaften der europäischen Staaten bedroht. „Die heutige Gehirnwäsche – Nudging – ist viel smarter als die einstige sozialistische Propaganda“, fügte die ehemalige DDR-Bürgerin hinzu. „Nudging“ ist eine Strategie aus der Verhaltensforschung, die ohne Verbote aber mit sanften Hinweisen versucht, zu einem „vernünftigerem“ Verhalten zu bewegen.

Die Massen vermag sie noch nicht so in Rage zu versetzen wie ihre Kollegen aus Paris, Amsterdam und Wien. Es ist vielleicht aber auch der Versuch sich mit einer moderaten Linie von den neonazistischen Tendenzen einiger AfD-Mitglieder abzugrenzen. Für die Dresdner Rede des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke hatte es vor wenigen Tagen nicht nur Kritik der politischen Gegner gegeben. Auch in den eigenen Reihen empörte man sich über Höckes Behauptung, die deutsche Geschichte werde in den Schulen „mies und lächerlich gemacht“.

Bei den jungen AfD-Mitgliedern im Publikum kommt die Zurückhaltung der Parteichefin aber nur bedingt gut an. Einige wünschen sich mehr „Leidenschaft“, „mehr Feuer“, ein bisschen mehr Le Pen eben. Die, erzählt ein Mitglied der Jungen Alternative, habe ihn zu Tränen gerührt, so schön sei es gewesen. Die älteren Anhänger der AfD hingegen bevorzugen die nüchterne Art Petrys.

Auch gegenüber dem Ton des FPÖ-Abgeordneten Vilismkys, der in Koblenz seinen Parteivorsitzenden Heinz-Christian Strache vertrat, der es sich nicht nehmen ließ, der Vereidigung Trumps in Washington persönlich beizuwohnen. „Der Österreicher war zwar laut, aber gesagt hat er nichts“, bemängelt ein Afdler aus Würzburg.

Gesagt hat aber auch Frauke Petry nicht viel. Die Lösung für die von ihr benannten Probleme der Überfremdung, des Kampfes gegen den freien Menschen und die „Homogenisierung der Bevölkerung“ sei einfach. Ebenso wie die ihrer Vorredner. „Die einzige Lösung“, so Petry, „sind wir.“