Umleitung von Kartellstrafen in Verbraucherschutz rechtlich umstritten

In dieselbe Richtung denkt die Grünen-Verbraucherpolitikerin Maisch. Mit Blick auf mögliche Kartellabsprachen der großen deutschen Autobauer sprach sie von einem weiteren „Tiefpunkt für die deutsche Automobilindustrie“, sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten. Die Verbraucher müssten dann angemessen entschädigt werden. „Dabei sind Schäden von mindestens 10 Prozent des Verkaufspreises anzunehmen“, sagte sie.

Eine Verschärfung des Kartellrechts ist jedoch kompliziert. Bisher fließen Geldbußen aus Kartellverfahren nicht zweckgebunden dem allgemeinen Bundeshaushalt zu. Etwaige Änderungen müssten im Kartellrecht vorgenommen werden. Das GWB wurde erst Anfang März geändert – allerdings ohne die im Gesetzgebungsverfahren angemahnten Änderungswünsche zugunsten des Verbraucherschutzes.

Die VZBV-Expertin Jutta Gurkmann plädierte seinerzeit in der Anhörung zu dem Gesetz dafür, dass zumindest ein Anteil dessen, was an den Bundeshaushalt gehe „zweckgebunden wieder auch dem Verbraucherschutz zufließt, weil es in der Regel ja durchaus einen beträchtlichen Betrag gibt, der aus der Verbraucherschädigung entstanden ist“. Das werde sich auch mit einer Verbesserung der Rechtsdurchsetzungsbefugnis nicht ändern, „weil wir durchaus sehr häufig Streuschäden haben, bei denen wirklich niemand daran denkt, sie allen Ernstes einklagen zu wollen“, so Gurkmann. Daher wäre auch für die allgemeine Verbraucherarbeit eine finanzielle Unterstützung aus dem Topf der Kartellbußgelder wünschenswert.

Rechtlich denkbar wäre tatsächlich, Kartellstrafen in eine Art Sondervermögen des Bundes zur Finanzierung der Verbraucherarbeit von Verbraucherorganisationen umzuwidmen. Doch der wissenschaftliche Dienst äußerte schon vor drei Jahren Bedenken. Ein solcher Vorschlag sei im Hinblick auf die Verfassungsgrundsätze der Einheit und Vollständigkeit des Haushalts sowie das Gesamtdeckungsprinzip entsprechend dem Haushaltsgrundsätzegesetz „kritisch zu bewerten“.

Soll heißen: Die Bundesjuristen befürchten, dass das Budgetrecht des Bundestags ausgehebelt werden könnte, wenn die Entscheidungsbefugnis über die Ausgabenbedarfe und also auch die Bereitstellung von Haushaltsmitteln vom Parlament weg hin zum zuständigen Bundesministerium verlagert wird. Die Rechtsexperten gehen sogar noch weiter: Selbst ohne ein Sondervermögen sei „eine dauergesetzliche Zweckbindung von Kartellstrafen zugunsten der Verbraucherarbeit mit dem Grundsatz der Gesamtdeckung kaum vereinbar“. Die Verbraucherpolitik stellt nämlich, so die Juristen, „keine spezifische Aufgabe dar, die sich von anderen ebenfalls aus dem Bundeshaushalt finanzierten Bundesaufgaben (politische Bildung, Kulturförderung etc.) wesentlich unterscheidet bzw. abgrenzt.“ Überzeugende Gründe für eine dauerhafte finanzielle Priorisierung der Verbraucherpolitik seien jedenfalls nicht ersichtlich.

Wohl wissend, dass eine Kartellrechtsänderung nicht so einfach umzusetzen ist, mahnte VZBV-Chef Müller ein Entschädigungsangebot der Hersteller an. „Dieselgate, Zwangsumrüstungen und Fahrverbote verunsichern Verbraucher und bringen nicht nur den Diesel, sondern einen ganzen Standort in Verruf“, sagte er. Politik, Hersteller und Behörden müssten daher beim Dieselgipfel „ganz konkrete Schritte“ beschließen und Vertrauen wiederherstellen. Dass Verbraucher- und Umweltschützer zu dem Spitzentreffen nicht eingeladen seien, ist für Müller nicht nachvollziehbar. „Schließlich sind Verbraucher – Autobesitzer und letztlich alle Menschen – vom Abgasbetrug betroffen.“

Maisch sprach sich überdies für die Einführung von Verbraucher-Sammelklagen aus. „Schon die Diskussion über die Vorwürfe zeigt erneut, wie dringend wir endlich Gruppenverfahren für die kollektive Rechtsdurchsetzung brauchen“, sagte die Grünen-Politikerin. Die Grünen würden daher in der kommenden Legislaturperiode sowohl neue Klageinstrumente als auch eine Kartellrechtsänderung auf die Tagesordnung setzen. „Union und SPD haben hier nicht geliefert“, sagte sie. „Stattdessen haben sie sich viel zu lange vor den Karren der Wirtschaft spannen lassen.“