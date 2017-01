Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Sigmar Gabriel Der SPD-Vorsitzende wird nicht Kanzlerkandidat – und legt den Parteivorsitz laut einem „Zeit“-Bericht nieder. (Foto: Reuters)

Hamburg/BerlinSigmar Gabriel wird nicht als Kanzlerkandidat der SPD bei der Bundestagswahl im September antreten. Er wird auch den SPD-Parteivorsitz niederlegen und vom Bundeswirtschaftsministerium ins Auswärtige Amt wechseln. Als Kanzlerkandidat schlägt Gabriel den ehemaligen Präsidenten des Europaparlaments, Martin Schulz, vor.

Das teilte Gabriel am Dienstag der SPD-Fraktion in Berlin mit. Im „Stern“ sagte Gabriel auf die Frage, warum er nicht gegen Kanzlerin Angela Merkel antreten werde: „Wenn ich jetzt anträte, würde ich scheitern und mit mir die SPD.“ Zuerst hatte „Zeit Online“ über Gabriels Entscheidung berichtet.

Seit langem ist Gabriel innerhalb der SPD umstritten. Beim Parteitag im Dezember 2015 in Berlin wird er mit nur 74 Prozent wiedergewählt. Gabriel ist einer der schillerndsten Politiker in Deutschland. Rhetorisch stark, hellwach, nah an den Menschen. Aber auch mitunter sprunghaft, rüde im Umgang mit Parteifreunden.

Neben der SPD ist seine niedersächsische Heimat Goslar sein Fixpunkt. Dort ist der frühere Lehrer mit einer Zahnärztin verheiratet. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter und erwartet im Februar noch ein Kind.