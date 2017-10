 Erste Sondierungsgespräche beendet: Wetterbericht aus Jamaika

Sondierungsgespräche Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) schaut auf sein Mobiltelefon. (Foto: dpa)

BerlinDie Unionsparteien, FDP und Grüne haben eine positive Bilanz nach ihrem ersten Sondierungsgespräch über eine gemeinsame Jamaika-Koalition gezogen. Man sei mit viel guten Willen in das Treffen gegangen, sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber nach rund fünfstündigen Gesprächen am Freitagabend in Berlin. „Nach der ersten Sondierungsrunde freuen wir uns auf die Termine in der kommenden Woche“, erklärte er mit Blick auf die dann beginnenden Detailverhandlungen. Auch FDP-Generalsekretärin Nicola Beer sagte, alles in allem sei es ein guter Auftakt gewesen. Aus ihrer Sicht bestehe nach wie vor eine 50-zu-50-Chance, dass eine Koalition aus Union, FDP und Grünen realisiert werden könne. „Es war heute eine politische Generaldebatte. Mit Blitzen, mit einigen Geistesblitzen, mit ein paar dunklen Wolken, aber der Donner ist ausgeblieben“, lieferte der Politische Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, einen ersten Wetterbericht aus Jamaika.

Als erstes kamen die Themen Finanzen, Haushalt und Steuerpolitik auf den Tisch, gefolgt von Europa, Klima, Energie, Umwelt sowie Flucht, Asyl, Migration und Integration. Details zu Inhalten wurden zunächst nicht bekannt. Aus Verhandlungskreisen hieß es, Grüne und CSU hätten Gemeinsamkeiten im Bereich Pflege ausgemacht.

Die Runde wollte in einer Art Generalaussprache beraten. Die Generalsekretäre der vier Parteien hatten zwölf Themenblöcke aufgestellt, über die in den kommenden Wochen in unterschiedlicher Zusammensetzung beraten werden soll. Verhandelt wird in der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft gegenüber vom Reichstag.

Es wird mit langwierigen und schwierigen Gesprächen gerechnet. Zu den kritischen Themen gehören neben der Flüchtlingspolitik unter anderem der weitere Kurs in Europa, die Energie- und Klimapolitik und steuerliche Entlastungen.

Merkel sagte kurz vor Beginn der Gespräche, in den Verhandlungen werde es „sicherlich eine Vielzahl von Differenzen geben“, aber auch einen Willen, Gemeinsamkeiten zu finden. „Es gibt auf meiner Seite durchaus die Bereitschaft, kreativ auch nachzudenken.“

Merkel, gerade vom EU-Gipfel aus Brüssel zurück, sagte weiter, über allem müsse die Frage stehen: „Was erwarten die Menschen in diesem Land von uns?“ Es müsse ausgelotet werden, ob Union, FDP und Grüne „eine Regierung bilden können, die das, was für dieses Land wichtig ist, für Arbeitsplätze, für Sicherheit im umfassenden Sinne, die das auch liefern kann“. Merkel ergänzte: „Und jetzt heißt es: Ran an die Arbeit.“