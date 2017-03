Martin Schulz Der Kanzlerkandidat war sich der Überschreitung seiner Kompetenzen scheinbar nicht bewusst. (Foto: dpa)

BrüsselSPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat in seiner Amtszeit als Präsident des EU-Parlaments zugelassen, dass ein Mitarbeiter für sich und Kollegen Beförderungsbeschlüsse formulierte. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Donnerstag sollte mit den Beschlüssen regelwidrig festgelegt werden, dass die Mitarbeiter nach ihrem Ausscheiden aus dem Team von Schulz lukrative Dienstgrade behalten.

Schulz hatte die als Präsidentenbeschluss verfassten Entscheidungen im Oktober 2015 unterschrieben. Sie waren erst von der Parlamentsverwaltung gestoppt worden. Das Parlament hatte am Mittwochabend mitgeteilt, dass Schulz nach eigenen Angaben überzeugt war, dass die Beschlüsse im Einklang mit geltenden Regeln stehen.

Heikel ist der Fall insbesondere deswegen, weil die rechtswidrigen Beförderungsentscheidungen von einem Vertrauten des christdemokratischen Fraktionschefs Manfred Weber (CSU) vorbereitet wurden. Im Europaparlament arbeiteten Christ- und Sozialdemokraten bis zuletzt in einer informellen großen Koalition eng zusammen. Zur christdemokratischen Fraktion im EU-Parlament gehören unter anderem die deutschen Abgeordneten von CDU und CSU, zur sozialdemokratischen die der SPD.

Martin Schulz – ein Politikerleben Startschuss 1974 tritt Martin Schulz in die SPD ein.

Bürgermeister 1987 bis 1998 war der gelernte Buchhändler Bürgermeister der Stadt Würselen bei Aachen.

EU-Parlament Ab 1994 war Martin Schulz Mitglied des Europäischen Parlaments.

In der Partei Seit 1999 gehört er dem SPD-Parteivorstand und dem Parteipräsidium an.

In Straßburg und Brüssel Von 2004 bis 2012 ist Schulz Vorsitzender der Sozialistischen Fraktion im Europaparlament.

Präsident Seit 2012 stand er als Präsident dem EU-Parlament vor – im November 2016 kündigt er seinen Wechsel in die Bundespolitik an.

Spitzenkandidat Nach dem Rückzug von Parteichef Sigmar Gabriel soll Schulz die SPD in den Bundestagswahlkampf 2017 führen.

Der Versuch des Schulz-Mitarbeiters, sich und Kollegen mit rechtswidrigen Beförderungsentscheidungen Vorteile zu verschaffen, wurde nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur nicht disziplinarisch geahndet. Von den Beschlüssen hätte neben dem Vertrauten Webers auch mindestens ein enger Vertrauter von Schulz profitiert.

Martin Schulz hat sich bislang nicht persönlich zu den Vorwürfen geäußert, in seiner Zeit als EU-Parlamentspräsident Mitarbeiter begünstigt zu haben. Der 61-Jährige war von 2012 bis Anfang 2017 Präsident der EU-Volksvertreter. Ende Januar wurde er zum SPD-Kanzlerkandidaten gekürt. Auch die SPD in Berlin äußerte sich auf Anfrage nicht zu dem Vorgang und verwies auf Brüssel.

Unterdessen verlor Schulz in Deutschland in einer Umfrage nach den beliebtesten Politikern drei Punkte auf 52 Prozent. Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel legte nach dem am Donnerstag veröffentlichten ARD-Deutschlandtrend gegenüber dem Vormonat um fünf Punkte auf 60 Prozent zu. Das ist ihr bester Wert seit September 2015.

Union und SPD liefern sich ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl Union und SPD ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Würde am Sonntag gewählt, käme die Union auf 32 Prozent. Trotz eines Minus von zwei Punkten im Vergleich zur Umfrage von Anfang Februar bleiben CDU und CSU damit knapp stärkste politische Kraft vor der SPD, die auf 31 Prozent (plus 3) zulegen konnte. In einer Deutschlandtrend-Umfrage vor zwei Wochen hatte die SPD die Union erstmals überholt. Drittstärkste Kraft würde trotz leichter Verluste von einem Punkt die rechtspopulistische AfD mit elf Prozent. Linke und Grüne kämen unverändert auf jeweils acht Prozent der Stimmen. Die FDP käme wie im Vormonat mit sechs Prozent wieder in den Bundestag.