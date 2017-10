 Ex-Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung: AfD bestimmt Hans-Joachim Berg zum Fraktionsgeschäftsführer

Hans-Joachim Berg Hans-Joachim Berg arbeitete früher unter anderem als Referatsleiter in der Bundestagsverwaltung sowie bei der Deutschen Welle, bis 2013 war er Mitglied der CDU. (Foto: dpa)

BerlinDie AfD-Fraktion im Bundestag hat Hans-Joachim Berg (68) zum Fraktionsgeschäftsführer bestimmt. Der Jurist war früher unter anderem als Referatsleiter in der Bundestagsverwaltung und bei der Deutschen Welle beschäftigt gewesen. Wie am Dienstag am Rande einer Sitzung der Bundestagsfraktionssitzung bekannt wurde, entschieden die AfD-Abgeordneten über diese Personalie per Akklamation.

Die Berliner kennen Berg unter anderem aus seiner Funktion als kulturpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Er ist stellvertretender Landesvorsitzender. Der Einzug in den Bundestag über Platz sechs der Berliner AfD-Landesliste war ihm nicht gelungen. Berg war von 1967 bis 2013 Mitglied der CDU.

Nach dem bisherigen Plan für die Sitzordnung im neuen Bundestag soll die fraktionslose ehemalige AfD-Chefin Frauke Petry in der letzten Reihe des AfD-Blocks sitzen, neben den Abgeordneten der FDP. Petry hatte die Partei kurz nach der Bundestagswahl verlassen. Später trat Mario Mieruch aus der Fraktion aus, die jetzt noch 92 Abgeordnete zählt.