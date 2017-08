Bayern sieht sich als Vorreiter für bundesweite Lösung

Konkret setzt die Staatsregierung auf eine zügige Nachrüstung von Euro-5-Dieselautos, Kaufanreize für neue Diesel-Fahrzeuge, eine massive Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs sowie des Radverkehrs und einen schnelleren Ausbau der Elektromobilität. Geplant sind beispielsweise Fördermaßnahmen für die Modernisierung von Bussen.

Die Umrüstung älterer Dieselfahrzeuge soll laut Staatsregierung von den Autoherstellern bezahlt werden. Zur Abwendung drohender Diesel-Fahrverbote hatten die bayerischen Autohersteller Audi und BMW angekündigt, die Hälfte ihrer in Deutschland zugelassenen Euro-5-Diesel technisch nachzurüsten. Damit soll der Ausstoß gesundheitsschädlicher Stickoxide gesenkt werden.

Bayerns Wirtschaftsministerin llse Aigner (CSU) plädiert nun dafür, alle deutschen Autokonzerne nach dem Vorbild Bayerns zur Luftreinhaltung zu verpflichten. „Ich erwarte, dass unsere Vorschläge auf Bundesebene umgesetzt werden“, sagte Aigner dem Handelsblatt mit Blick auf den Dieselgipfel. Dazu gehöre, dass die Hersteller Dieselfahrzeuge auf eigene Kosten umrüsten. Die bayerischen Hersteller hätten sich dazu bereit erklärt, nun müssten bei dem Spitzentreffen in Berlin auch die anderen Anbieter wie Daimler und Volkswagen nachziehen.

Aigner warb auch dafür, kommunale Fahrzeuge umzurüsten. Die im Gespräch befindlichen 500 Millionen Euro seien dazu allemal nötig. „Die brauchen wir auch“, sagte Aigner. „Mit dem Geld aus dem Fonds sollten die innerstädtischen Flotten umgestellt werden, wie Räum-, Kehr-, Müllfahrzeuge und Busse.“ Dies sei besser, als „die Pendler ins Visier zu nehmen“, sagte Aigner.

Noch ist aber offen, auf welche Art Diesel-Umrüstung die Konzerne bereit sind, sich einzulassen. Umweltministerin Hendricks hat bereits deutlich gemacht, dass eine Software-Nachbesserung nur ein erster Schritt sein kann. Sie fordert, dass die Autobauer die Fahrzeuge in einem weiteren Schritt auch bei der Hardware nachrüsten, also technische Umbauten vornehmen. Das ist teurer. Von den Autobauern werden deshalb auf dem Gipfel Aussagen erwartet, wann und wie sie dazu in der Lage sind. Vor allem dürfen die Umrüstmaßnahmen den Verbraucher nichts kosten, so eine weitere Forderung der Politik.

Die Autobauer möchten jedoch den Aufwand am liebsten auf die Nachrüstung älterer Selbstzünder per Software-Update beschränken. Daimler hat angekündigt, europaweit drei Millionen Dieselfahrzeuge mit der älteren Abgasnorm Euro 5 und dem neueren Standard Euro 6 in die Werkstätten zu rufen.

Volkswagen will sogar vier Millionen Wagen in die Werkstätten rufen. Darin sind bereits die 2,6 Millionen Autos enthalten, die die Wolfsburger ohnehin wegen des Dieselskandals in Deutschland mit einer neuen Software nachrüsten müssen. Die VW-Tochter Audi hat zudem bereits europaweit die Umrüstung von bis zu 850.000 Fahrzeugen versprochen, von denen ein Großteil auf Deutschland entfällt. Hinzu kämen rund 600.000 Fahrzeuge mit der älteren Euro-5-Abgasnorm, die ebenfalls nachgerüstet werden sollen.

Die Politik scheint indes nicht gewillt, sich hinhalten zu lassen. Die „Salamitaktik“ der Autobauer sei erkennbar gescheitert, sagte Bayerns Finanzminister Söder. Sie müssten nun alle Fakten auf den Tisch legen. „Wir brauchen die richtige Balance zwischen Gesundheitsbelangen und dem Schutz der Autobranche.“

Die Signale, die die Politik jetzt aussendet, sind unmissverständlich. Ob sie auch entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen und ein Umdenken bei den Autobauern bewirken, muss sich erst noch erweisen. Aussagen von Daimler-Chef Dieter Zetsche nach dem Mai-Treffen mit dem Stuttgarter Grünen-Regierungschef Kretschmann machen Hoffnung. Er sprach von Chancen, die miteinander angegangen werden müssten. Denn: „Autobauen ist ein Mannschaftssport.“ Und der Wandel gehe weit über neue Antriebe hinaus.