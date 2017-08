 Fahrverbote, Klimaprämie, Elektrifizierung: Wettlauf um die Diesellösung

BerlinWenn es für eine Schlüsselbranche der Republik eng wird, lässt das die Politik selten kalt. Das war in der globalen Finanzkrise so, als manche Bank in Schieflage zu geraten drohte. Und das ist auch jetzt beim Dieselabgasskandal so. Das Ausmaß der Krise, die zudem von Kartellvorwürfen gegen die Autobauer überlagert wird, lässt sich noch nicht absehen.

Dass aber einiges auf dem Spiel zu stehen scheint, lässt sich schon daran erkennen, dass etwa der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) seinen Urlaub unterbricht, um nach Düsseldorf zu eilen. Einen Tag vor dem Dieselgipfel am Mittwoch in Berlin mit neun Landesregierungschefs, diversen Bundesministern und den Autokonzern-Chefs will er seine Sicht auf die Probleme darlegen – und Lösungen skizzieren.

Es ist quasi die letzte Gelegenheit für Laschet, vor dem Spitzentreffen in Berlin noch eigene Akzente zu setzen. Zumal der Wettlauf um Lösungen für die Dieselproblematik längst im Gange ist. Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) brachte die Brisanz der Lage für sein Bundesland Anfang der Woche in München auf den Punkt. „Die Autoindustrie ist die Schlüsselbranche in Bayern. Wenn die Autohersteller Schwierigkeiten haben, dann hat Bayern Schwierigkeiten.“ Und andere Länder eben auch.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) sieht im Dieselskandal schon eine Staatskrise, weil große Teile der deutschen Wirtschaft bedroht seien. Daher seien dringend alle erforderlichen Maßnahmen nötig, „um möglichst rasch und möglichst konsequent die nachhaltige Verkehrswende einzuleiten – bevor die Dämme brechen“.

Der Dieselgipfel Darum geht es Autofahrer in Deutschland warten gespannt auf den Dieselgipfel. Drohen in großen Städten Fahrverbote? Und wer zahlt dafür, dass die Luft besser wird? Am Mittwoch verhandeln Vertreter der Autobranche, der Bundesregierung und der betroffenen Ländern über Nachrüstungen für Dieselautos.

Autobranche Die Autobranche hält Softwareupdates für die beste Lösung. Betriebsräte der großen Autofirmen halten den Dieselantrieb noch auf Jahre für unverzichtbar. Fahrzeuge mit der Abgasnorm Euro 5 und zum Teil auch Euro 6 sollten deshalb flächendeckend nachgebessert, Diesel- Fahrzeuge der Schadstoffklassen Euro 1 bis 4 mit Hilfe einer „Öko-Prämie“ beschleunigt ausgetauscht werden, sagte der Präsident des Branchenverbandes VDA, Matthias Wissmann, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Bundesregierung Die Bundesregierung ringt noch um eine gemeinsame Position. Justizminister Heiko Maas (SPD) wirft der Union einen Zickzackkurs vor. Eine Musterfeststellungsklage, an der sich mehrere Verbraucher gemeinsam beteiligen können, „könnte den Autokäufern in Deutschland bereits offenstehen, wenn CDU/CSU sie nicht in der laufenden Wahlperiode blockiert hätten“, kritisierte er. Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) will, „dass die Fahrzeuge schnellstens auf Kosten der Hersteller optimiert werden“. Er erwarte beim Gipfel ein „akzeptables Angebot“ der Automobilindustrie. Für Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) ist eine Software-Nachrüstung nur ein erster Schritt. In einem zweiten Schritt müssten die Autobauer dann die Hardware der Fahrzeuge nachrüsten, „und zwar auch auf ihre Kosten“.

Auto-Bundesländer Einige Auto-Bundesländer schlagen vor, die Krise auch mit öffentlichem Geld anzugehen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil brachte „steuerliche Anreize oder eine Art Klimaprämie“ für den Umstieg von alten Diesel- auf Euro-6- und Elektroautos ins Gespräch. Weils bayerischer Kollege Horst Seehofer (CSU) will eine geringere Kfz-Steuer als Anreiz zum Kauf neuer, emissionsarmer Euro-6-Diesel. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) geht davon aus, „dass es beim Diesel-Gipfel die Zusage für wirksame und nachprüfbare Schadstoffsenkungen zügig für die gesamte Euro-5- und Euro-6-Flotte gibt - und dass die Industrie die Kosten für die Nachrüstung trägt“.

FDP und Grüne Bei FDP und Grünen im Bund stoßen Steueranreize auf Widerspruch: „Schon jetzt fließen Milliarden an Steuervergünstigungen in den Diesel, ohne dass es dafür eine umwelt- oder klimapolitische Begründung gibt“, sagte der Grünen-Verkehrsexperte Oliver Krischer. FDP-Chef Christian Lindner sagte der „Passauer Neuen Presse“: „Die Konzerne sind selbst gefordert und in der Pflicht, die Abgas-Probleme zu lösen und die notwendigen technischen Nachrüstungen bei Diesel-Fahrzeugen schnell vorzunehmen. Das ist keine Aufgabe der Steuerzahler.“

Steuerzahlerbund Auch der Steuerzahlerbund hat sich gegen staatliche Prämien oder Steuernachlässe für neue Dieselfahrzeuge ausgesprochen. Präsident Reiner Holznagel sieht die Automobilindustrie in der Pflicht, nicht die Politik, wie er am Montag im Deutschlandfunk sagte.

Gewerkschaften Die Gewerkschaften heben die beschäftigungspolitische Bedeutung des Diesels hervor. Die IG-Metall setzt sich für eine bessere digitale Verkehrssteuerung, einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sowie der Erdgas-Infrastruktur als Sofortmaßnahmen ein.

Handlungsbedarf in der Dieselfrage besteht schon seit Jahren. Denn in der Europäischen Union gelten seit 2010 für Feinstaub und Schadstoffe wie Stickstoffdioxid (NO2) Grenzwerte zur Luftreinhaltung. In Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien wird das Limit von 40 Mikrogramm je Kubikmeter wiederholt überschritten. Deshalb droht die EU-Kommission den Ländern mit Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof. Auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat auf Basis dieser Vorschriften gegen die Luftreinhaltepläne von 16 Städten geklagt. Und zuletzt recht bekommen.

Das Verwaltungsgericht Stuttgart urteilte dieser Tage, dass die Nachrüstungen älterer Dieselmotoren, wie sie die Landesregierung in Baden-Württemberg anstrebt, nicht ausreichten. Gesundheitsschutz sei höher zu bewerten als die Interessen der Dieselfahrer, argumentierte der Richter. Das Land dürfe sich daher bei der Luftreinhaltung nicht darauf verlassen, dass die Autoindustrie handelt. Fahrverbote seien das wirksamste Mittel, um die seit Jahren hohe Belastung mit giftigem Stickstoffdioxid zu reduzieren.

Das Urteil wiegt für die Politik im Ländle umso schwerer, als Stuttgart deutschlandweit als „Hauptstadt der Luftverschmutzung“ gilt, gleichzeitig aber auch wirtschaftlich enorm von seiner Autoindustrie profitiert. Daher versuchte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) schon vor Monaten gegenzusteuern. Gemeinsam mit den Autobauern will er in einer strategischen Partnerschaft die Zeitenwende hin zur Elektromobilität angehen.

„Es steht viel auf dem Spiel“, sagte Kretschmann im Mai nach einem Treffen mit Akteuren der Industrie in Stuttgart. Der Automobilstandort Baden-Württemberg müsse seine Vorreiterrolle behaupten und auch Arbeitsplätze im Land halten. Nun müsse es „schnell“ gehen und die Maßnahmen müssten „zielführend“ sein. Denn der Wandel vollziehe sich in „rasendem Tempo“. Kretschmann sprach von einem gemeinsamen Dialog zwischen Politik und Industrie, der dauerhaft sein solle.

Der vorläufige Höhepunkt dieses Dialogs ist der Dieselgipfel. Die Marschrichtung gab Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) vor: „Wir wollen die Emissionen deutschlandweit senken. Aufgabe des Nationalen Forums Diesel wird es sein, die Diskussion über die Optimierung von Dieselfahrzeugen zu bündeln. Ziel ist es, wirksame Maßnahmen zur Reduzierung der Schadstoffemissionen bei Diesel-Pkws zu erreichen.“ Zwar solle es bei dem Forum auch um nachhaltige Mobilität und den Strukturwandel in der Automobilwirtschaft gehen, wie Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) sagte, die den Gipfel gemeinsam mit Dobrindt veranstaltet. Aber de facto dürfte es zunächst darum gehen, den Diesel zu erhalten. Noch.