 Fall Anis Amri: Berliner Koalition einigt sich auf Untersuchungsausschuss

Amri wird in Friedrichshafen an der Ausreise in die Schweiz gehindert und in Gewahrsam genommen. Ein Haftantrag zur Vorbereitung der Abschiebung wird bis zum 1. August befristet. Wegen fehlender Dokumente wird Amri allerdings aus der JVA Ravensburg entlassen. Ein Verfahren gegen ihn wegen der Fälschung von zwei italienischen Identitätskarten wird eingestellt.