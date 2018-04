Familiennachzug Innenminister Seehofer provoziert den Koalitionspartner schon mit seinem ersten Gesetzentwurf

Das Thema Familiennachzug ist ein Reizthema der Großen Koalition. Außenminister Maas warnt Innenminister Seehofer davor, das vereinbarte Kontingent verringern zu wollen.

AmmanAußenminister Heiko Maas hat die Union davor gewarnt, von dem vereinbarten Kompromiss zum Familiennachzug von Flüchtlingen abzurücken. Bei seinem Jordanien-Besuch pochte der SPD-Politiker am Donnerstag mit Blick auf den von CSU-Innenminister Horst Seehofer vorgelegten Gesetzentwurf darauf, das beschlossene Kontingent von 1000 Flüchtlingen pro Monat auszuschöpfen.

„Wir werden ganz sicherlich keinen Entwürfen zustimmen, von denen wir der Auffassung sind, dass sie in erster Linie gedacht sind, das Kontingent eher zu verringern“, sagte er. Zudem werde die SPD keinem Entwurf zustimmen, der für die Bearbeiter von Anträgen in den deutschen Botschaften vor Ort nicht praktikabel sei.

Die CSU verteidigt dagegen ihren Bundesinnenminister. Son warf CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt beim Familiennachzug für Flüchtlinge dem SPD-Vize Ralf Stegner am Donnerstag „Sozi-Phantasien von Deutschland als Weltsozialstaat“ vor. Diese „landen jetzt auf dem harten Boden des Koalitionsvertrags, mit dem wir vereinbart haben: Der Anspruch auf Familiennachzug wird endgültig abgeschafft.“

Stegner entgegnete auf Dobrindt per Twitter: „Abgeschafft hat die CSU allenfalls das C in ihrem Namen, wenn sie im Wettbewerb mit den Rechtspopulisten deren Parolen nachplappert.“

Der Nachrichtenagentur Reuters hatte Stegner gesagt, ohne Detailkenntnis des Gesetzentwurfs lasse sich nicht sagen, ob dieser die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag verschärfe. Die SPD werde vom Verhandlungsergebnis „keinen Millimeter abweichen“. Die CSU-Äußerungen erklärte er mit der bayerischen Landtagswahl im Herbst: „Die ganze Tonlage ist mehr dem Wettbewerb zwischen CSU und AfD in Bayern geschuldet.“

Der Reuters vorliegende Gesetzentwurf ist derzeit in der Abstimmung zwischen den Ministerien. Laut Koalitionsvertrag sollen von August an pro Monat 1000 Ehepartner, minderjährige Kinder und Eltern aus humanitären Gründen zu den subsidiär Geschützten nachziehen dürfen. Damit würde der im Frühjahr 2015 gestoppte Familiennachzug für diese Flüchtlinge wieder möglich.

Während die CSU wie Dobrindt betonte, damit solle ein restriktiverer Kurs umgesetzt werden, hatten einige SPD-Politiker mit scharfer Kritik reagiert und darauf gepocht, Innenminister Seehofer müsse sich an den Koalitionsvertrag halten.

Sein Ministerium stellte klar, dass der Familiennachzug bereits heute auf Angehörige der Kernfamilien beschränkt sei. Es sei zudem nicht geplant, Hartz-IV-Empfänger vom Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus auszuschließen.

Nach Einschätzung der Flüchtlingsorganisation Pro Asyl geht der Entwurf über das im Koalitionsvertrag Vereinbarte „weit hinaus“. Der Familiennachzug zu Empfängern von Sozialleistungen mit subsidiärem Schutz werde „faktisch ausgeschlossen“. Zudem gebe es keine klaren Aussagen, nach welchen Kriterien Menschen in das Kontingent aufgenommen würden: „Offenbar soll auch noch eine Art Gnadenrecht möglichst unpräzise bleiben.“