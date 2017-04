Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Lindner preist FDP als „Anwalt des Mittelstands“

Die FDP will Lindner mit einem Fokus auf Bildung, Digitalisierung, aber auch Steuersenkungen zum Comeback führen. Der Staat schwimme im Geld, so Lindner, aber Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) gönne den Deutschen nicht einen Cent zusätzlich.

Von einer zu starken Konzentration auf das Thema Steuern hat die Partei aber gelernt. „Du bist doch nicht liberal, nur weil du Steuern senken willst“, sagt Lindner. „Es gibt keinen Liberalismus nur als Spartenprogramm.“ Die FDP will mehr Geld in Bildung stecken und das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern ändern.

Kurz vor dem Parteitag wurde Lindner in den sozialen Netzwerken für eine Äußerung im Interview mit dem Magazin „Stern“ kritisiert. Er hatte gefordert, dass Fußball-Nationalspieler Mesut Özil die Nationalhymne singen solle. „Ich habe nicht geahnt, was mein einzelnes Ja auf die Frage eines Magazins für ein Echo auslöst“, sagte Lindner. „Wenn ich es gewusst hätte, ich hätte trotzdem so geantwortet. Ich hätte es nicht übers Herz gebracht zu sagen, dass es mir egal ist.“

Es ist ein schmaler Grad, auf dem sich Lindner bewegt, wenn er auf den Nationalstolz der Deutschen eingeht. Er tut es trotzdem. Integration sei nicht nur die Aufgabe des Zuwandererlandes, sagt er. „Es gibt eine Bringschuld derjenigen, die zu uns kommen“. Das kommt gut an bei den Delegierten, er erntet Applaus.

Lindner preist die FDP als „Anwalt des Mittelstands“, als Partei, die sich für mehr Mündigkeit der Bürger und weniger Staat einsetzt. Ganz in der Tradition der Liberalen.

Am Abend der Niederlage bei der Bundestagswahl im Herbst 2013, erzählt Lindner, habe er sich geschworen: „Das letzte Bild der FDP wird nicht der Jubel der Grünen über unser Ausscheiden aus dem Bundestag sein“.

Lindner hat die Partei wieder aufgerichtet. Dabei hat sich fast alles auf ihn konzentriert. Lindner überlebensgroß auf dem Parteitag, Lindner in Magazinen und Tageszeitungen, Lindner im Unterhemd im Youtube-Video – für seine „One-Man-Show“ sei er kritisiert worden, räumt der 38-Jährige ein.

Er schiebt die Schuld auf „die Medien“. „Es gibt gewisse Regeln unsere Mediengesellschaft, dass von einer außerparlamentarischen Opposition eben nur gewisse Köpfe durchdringen“, behauptet er. Nach der Bundestagswahl werde er alles dafür tun, dass die Partei wieder breiter aufgestellt sei, sagt er. Er hält kurz inne. Dann sagt er, dass er jetzt damit anfange. Nicht er werde am Samstag wie geplant sprechen, sondern nur FDP-Generalsekretärin Nicola Beer.