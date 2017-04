„Wir werden uns nicht zum nützlichen Idioten machen lassen“

Die Partei hat die 1315 Tage außerparlamentarische Opposition genutzt, um sich rundzuerneuern und aus den Fehlern, die zum Absturz geführt haben, Konsequenzen zu ziehen. FDP-Chef Lindner will jetzt alles richtig machen. Er und seine Mitstreiter bemühen sich darum, die Partei thematisch breiter aufzustellen, um vom Image der reinen Steuersenker-Partei wegzukommen. Das Thema kommt erst auf den hinteren Seiten des Parteiprogramms, das derzeit von den Delegierten diskutiert wird. Lindner setzt auf die Verbesserung der Bildung und Innere Sicherheit.

Er fordert mehr Geld für Schulen und eine Änderung der Kooperationsverbots zwischen BUnd und Ländern. Die notwendige Modernisierung würde „Länder und Kommunen allein überfordern“, heißt es in dem am Samstag beim Berliner Bundesparteitag beschlossenen Bildungs-Teil des liberalen Wahlprogramms.

Zudem will Lindner mehr Polizisten und eine konsequentere Durchsetzung der Gesetze. Schärfere Regeln oder mehr Überwachung will die FDP ganz im Sinne der liberalen Grundwerte jedoch nicht und kritisiert die Vorratsdatenspeicherung. Freiheit braucht Sicherheit, aber keinen Überwachungsstaat, sagt FDP-Generalsekretärin Beer.

Lindner will sich auch nicht festlegen, mit wem er koaliert, er hält sich alles offen. „Die Chance auf ein Comeback werden wir uns nicht kaputtmachen lassen, indem wir uns für wen auch immer zum nützlichen Idioten für beliebige Mehrheiten machen lassen“, sagt er. Um nicht als beliebiger Opportunist dazustehen, will er eine Woche vor der Bundestagswahl bei einem Sonderparteitag rote Linien für eine mögliche Koalition festlegen, von diesen roten Linien sollen Partnerschaften abhängig gemacht werden.

Falls die FDP bei der der am 14. Mai anstehenden Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen als Koalitionspartner in Frage kommt, will Lindner die Mitglieder darüber abstimmen lassen, mit wem die Partei regiert. Offiziell gesagt hat er es zwar noch nicht, aber das Modell, die Mitglieder nach der Wahl darüber abstimmen zu lassen, mit wem eine Regierungskoalition eingegangen werden soll, ist auch auf Bundesebene durchaus denkbar.