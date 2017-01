„Schau mir in die Augen“

Einer dort befragten Gewerkschafterin würde Schulz gerne „Schau mir in die Augen“ sagen, sagte er nach dem Beitrag – so als hätte er sie bereits im Publikum sitzen sehen – und sie dann bitten, im September SPD zu wählen, damit diese in der nächsten Regierung stärkste Partei werde. Zwar verzichtete Anne Will darauf, die Gewerkschafterin in die Zweierrunde zu bitten und das In-die-Augen-Schauen-Experiment tatsächlich durchzuführen. Dass es Schulz einstweilen gut gelingt, enttäuschte ehemalige Sozialdemokraten einzunehmen, wurde jedenfalls deutlich.

Ein paar überraschendere, allerdings hypothetische Fragen á la „Wollen Sie die SPD kernsanieren oder renovieren?“ hatte die Moderatorin auch vorbereitet. Ob Schulz denn „gefühlt oder faktisch“ der bessere SPD-Kandidat als sein Vorgänger als Parteivorsitzender, Sigmar Gabriel, sei, lautete noch so eine. Solche Fragen nahm Schulz als Steilvorlagen auf, um sich als „Typ mit Gefühl“, der verstehe, wie es den Menschen gehe, zu zeigen – und als maximalen Gegensatz zur regierenden Bundeskanzlerin.

Mitunter zeigte Schulz schlagfertig, dass er außer langen Bögen auch Pointen („Dass Angela Merkel sozialdemokratisiert ist, weiß ja jeder“) und kurze Sätze kann: „Durch die CSU“, antwortete er knapp auf die Frage „Wo ist Angela Merkel verwundbar?“.

Beim späten Thema der Unterschiede zwischen Merkel und Schulz hat Anne Will leider kaum nachgehakt. Wirft Schulz der Kanzlerin einen Mangel an der „Empathie“, die er für sich reklamiert, vor? Und hilft Empathie einem Regierungschef wirklich?

Bedeutet Schulz' Hinweis auf die internationale Steuerflucht, durch die seiner Einschätzung nach den EU-Mitgliedsstaaten jährlich rund 2.000 Milliarden Euro verloren gingen, dass er der aktuellen schwarz-roten Bundesregierung vorwirft, zu wenig dagegen zu tun.

Und wie verhielte sich das zu seiner bisherigen Tätigkeit als Präsident des Europäischen Parlaments und Kooperation mit EU-Kommissions-Präsident Jean-Claude Juncker? Ob der gewiefte Europapolitiker Schulz glaubt, dass eine deutsche Bundesregierung in der EU viel resoluter agieren könnte und müsste als es die Merkel-Regierung tut, wäre eine tatsächlich spannende Frage.

Doch als es darum ging, neigte sich die Anne-Will-Show ihrem Ende zu – und zeigte bloß noch Potenzial auf, Schulz künftig in Widersprüche oder zumindest kontroverse Gespräche zu verwickeln als es am Sonntagabend zu sehen war.

Dieses Potenzial werden andere Interviewer gewiss zu heben versuchen. Talksendungen gibt es im öffentlich-rechtlichen Fernsehen schließlich mindestens genug. Und die Lust und Zeit, sich darauf einzulassen und im heißen Brei der Talkshows kräftig mitzumischen, hat Martin Schulz offenkundig.