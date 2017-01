Terrorismusverdacht im Saarland Polizisten nach einer Terrorwarnung am Silvesterabend. (Foto: dpa)

SaarbrückenWegen des Verdachts auf Terrorismus-Finanzierung hat die Polizei im Saarland einen Mann festgenommen. Der 38-Jährige aus Saarbrücken sei bereits am Samstag in Gewahrsam genommen worden, teilte das Landespolizeipräsidium am Montag mit. Es bestehe dringender Tatverdacht. Mehr Informationen will die Generalstaatsanwaltschaft Saarland im Laufe des Nachmittags in einer Pressekonferenz verkünden.

Zuvor hatte „Spiegel Online“ berichtet, der Festgenommene habe geplant, Fahrzeuge als Streifenwagen zu tarnen und in Menschenmengen zu steuern. Über das Chatprogramm Telgram habe er Kontakt mit einem mutmaßlichen Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat gehabt.

Der Verdächtige bestreitet dem Bericht zufolge die Tat. Er habe einen Anschlag nur inszenieren wollen, um von der Terrormiliz Geld für seine Familie zu erhalten.