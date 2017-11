 Finanzielle Träume: Jamaika jongliert mit 40 Milliarden Euro

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Altmaier tritt auf die Bremse Am Abend traf der geschäftsführende Finanzminister Peter Altmaier mit den Verhandlungsführern und den Unterhändlern für Finanzen zusammen. (Foto: Reuters)

Jamaika-Unterhändler von CDU, CSU, FDP und Grünen gehen inzwischen von einen Finanzspielraum für die kommenden vier Jahre von 35 bis 40 Milliarden Euro aus. Wie Grünen-Politiker Jürgen Trittin am Mittwochabend in Berlin nach den Beratungen zu den Finanzen sagte, habe der geschäftsführende Finanzminister Peter Altmaier (CDU) wie erwartet „noch ein paar Milliarden gefunden“.

Je nach Berechnung - etwa durch Einbeziehung von Umschichtungen im mittelfristigen Finanzplan oder durch Privatisierungen - könnten auch bis zu 45 Milliarden Euro möglich werden. Von anderen Teilnehmern der Beratungen hieß es, man habe lediglich über verschiedene Szenarien geredet, eine feste Zahl sei nicht genannt worden.

Nach der Steuerschätzung von Anfang November werden von 2017 bis 2021 insgesamt 26,3 Milliarden Euro zusätzliche Einnahmen gegenüber der Mai-Prognose erwartet. Auf der Basis der Mai-Schätzung hatte der bisherige Finanzminister Wolfgang Schäuble(CDU) Mitte des Jahres und vor der Bundestagswahl seinen Haushaltsentwurf 2018 und die Finanzplanung gemacht.

Altmaier traf am Abend mit den Verhandlungsführern und den Unterhändlern für Finanzen zusammen. Um weitere Spielräume auszuloten, wollen die Jamaika-Verhandler - insbesondere Grüne und FDP - auch die noch von der schwarz-roten Regierung aufgestellte mittelfristige Finanzplanung bis 2021 auf den Prüfstand stellen, ebenso wie Subventionen. Zudem werde über Privatisierungen von Bundeseigentum nachgedacht - hier vor allem über Telekom- und Post-Anteile.

FDP-Chef Christian Lindner sagte nach Ende der Beratungen, man sei bei den Finanzen „einen wesentlichen Schritt weitergekommen“. Sein Respekt gehöre auch den Grünen, „die durchaus Beweglichkeit gezeigt haben und damit dokumentiert haben, dass sie wirklich regieren wollen, und das verdient Anerkennung. Und morgen geht es weiter. Das lohnt sich.“

In anderen Bereichen kamen die Unterhändler am Mittwoch kaum voran. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte, es habe sich im Laufe des Tages gezeigt, dass es bis zu einem Durchbruch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag noch sehr schwer werde. Die zahlreichen Wünsche der einzelnen Parteien bei begrenzten Haushaltsmitteln zusammenzubringen, sei äußerst schwierig.

Gegenseitige Vorwürfe machen die Gespräche über knifflige Themen wie Migration, Energie, Verkehr oder Klima nicht einfacher. So warf die CSU den Grünen am Mittwoch erneut mangelnde Kompromissbereitschaft vor. Die Grünen stünden praktisch bei allen Themen auf der Bremse, sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer. Die Union sei dagegen kompromissbereit, es gebe aber klare Linien.