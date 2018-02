Finanzierungsstreit Polizeieinsätze im Profifußball kosten pro Saison 68 Millionen Euro

Fußballvereine sollen sich künftig an den Einsatzkosten für Hochrisikospiele beteiligen. Für Gewerkschaftschef Rainer Wendt geht das aktuelle Urteil aber noch nicht weit genug.

Aus Sicht der Deutschen Fußball Liga ist die Polizei allein für die Sicherheit in Stadien verantwortlich. (Foto: dpa) Polizei bei Fußballspielen

DüsseldorfDie Klubs der Fußball-Bundesliga müssen sich in Zukunft wohl auf erhebliche Mehrkosten einstellen. Das Oberverwaltungsgericht Bremen hat geurteilt, dass sich die Deutsche Fußball Liga an Mehrkosten für Polizeieinsätze beteiligen muss, die bei sogenannten Hochrisikospielen notwendig werden.

Und das sind einige: Mindestens 68 Millionen Euro betrugen die Kosten für Einsätze von Polizisten bei Fußballspielen der Ersten, Zweiten und Dritten Liga, wie Recherchen der Wochenzeitung der „Zeit“ ergaben.

So zahlte das Land Baden-Württemberg in der Saison 2016/17 für solche Polizeieinsätze zum Schutz von Fußballspielen 8,7 Millionen Euro. Sogar 9,5 Millionen Euro fielen in Niedersachsen an. Deutschlandweit kamen im Jahr 2016/17 so mehr als 1,5 Millionen Personalstunden zusammen. Zu viel für das Sichern einer Sportveranstaltung, finden die Länder. Das Bremer Oberverwaltungsgericht sieht das ebenso.

Die Deutsche Fußball Liga kündigte am Mittwoch bereits an, umgehend Revision gegen das Urteil einlegen zu wollen. „Der Fußball ist nicht Verursacher von Gewalt, und eine bloße Umverteilung von Kosten führt nicht zur notwendigen Reduzierung der Polizeieinsätze“, sagte DFL-Präsident Reinhard Rauball. Und weiter: „Der Fußball ist nicht Störer. Störer sind Gewalttäter, die die Plattform des Fußballs ausnutzen. Der Kampf gegen Gewalt darf nicht privatisiert und kommerzialisiert werden, sondern ist Aufgabe der Polizei.“

Von den beiden großen Polizeigewerkschaften, der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) und der Gewerkschaft der Polizei (GdP), kommen dazu äußerst unterschiedliche Reaktionen. Rainer Wendt, Vorsitzender der DPolG, fordert sogar, dass die Fußballklubs die zu erwartenden Gebührenzahlungen direkt an die Einsatzkräfte überweisen sollten. „Das Geld muss als Zulage an die Polizisten, die im Einsatz sind, ausgezahlt werden. Die Millionen dürfen nicht im Haushalt verschwinden“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Genau das könnte allerdings als Hintergedanke der notorisch klammen Hansestadt Bremen verstanden werden, die für die Beteiligung der Fußballklubs an den Kosten für die Polizeieinsätze geklagt hat. Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) sprach von einem „guten Tag für den Steuerzahler“.

Für ihn sei es „kein knapper Sieg, sondern ein Sieg auf voller Breite“. Den Milliarden-Umsätzen der Liga und den Millionengehältern der Fußballspieler dürfe nicht der Steuerzahler gegenüberstehen, der allein für die Sicherheitskosten aufkomme.

Für die Gewerkschaft der Polizei kommt das Urteil aus Bremen überraschend. Vize-Bundesvorsitzender Arnold Plickert sagte, man sei bislang davon ausgegangen, „dass der Staat für die Sicherheit von Ereignissen im öffentlichen Raum und entsprechendem Interesse zuständig sei.“

Darüber hinaus befürchtet die GdP eine „deutliche finanzielle Zurückhaltung bei Präventionsmaßnahmen der Fußballvereine“, sollte das Urteil rechtskräftig werden. Plickert fordert allerdings auch, dass die Gelder nicht im Landeshaushalt versickern dürften, sondern ausschließlich für Polizeiausgaben verwendet werden dürften.

Das Land Bremen schickte bereits seit 2015 regelmäßig Gebührenbescheide für Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen an die Deutsche Fußball Liga. Die DFL hatte gegen die Bremer Praxis Klage eingereicht – und im Mai 2017 zunächst Recht bekommen.

Damals hieß es, die Liga sei zwar der Veranstalter – eine ausreichende Kalkulation der zu erwartenden Gebühren sei im Vorfeld eines Spiels aber nicht möglich. Jetzt argumentiert die Richterin Ilsemarie Meyer, die DFL sei sehr wohl als Mitveranstalter zu sehen. Daher sei es möglich, die Liga zu Gebühren heranzuziehen.

Für Gewerkschaftschef Wendt geht das aktuelle Urteil aus Bremen noch nicht weit genug. „Überall da, wo viel Geld verdient wird, sollten die Veranstalter entsprechende Gebühren entrichten.“ Die Bundesländer sollten bei sämtlichen kommerziellen Großveranstaltungen das Geld für Polizeieinsätze von den Veranstaltern zurückfordern. „Beim Fußball laufen 20-jährige Millionäre in kurzen Hosen über den Rasen und für die Einsatzkräfte ist kein Geld da. Das kann nicht sein“, spitzt Wendt seine Forderungen zu.

Was das Urteil für den Fußball bedeutet Was wurde am Mittwoch entschieden? Im Kern geht es darum, wer für die Sicherheit bei Fußballspielen zahlt. Das Oberverwaltungsgericht Bremen gab dem Stadtstaat Bremen in einer Berufungsverhandlung in nahezu allen Punkten recht, dass er einen Teil der Kosten für den Einsatz von Polizeikräften bei Hochrisikospielen an die DFL weiterleiten darf. Das OVG kassierte damit ein Urteil der Vorinstanz. „Die Kosten sind zwar erheblich, aber sie entsprechen der erbrachten öffentlichen Leistung“, betonte die Richterin und OVG-Präsidentin Ilsemarie Meyer. Worum ging es konkret? Die Bremer Polizei schickt seit 2015 regelmäßig Gebührenbescheide an die DFL, die das operative Geschäft des Ligaverbandes führt, dem die 36 Vereine und Kapitalgesellschaften der ersten und 2. Bundesliga angehören. Inzwischen sind für mehrere Spiele knapp zwei Millionen Euro aufgelaufen. Vor Gericht ging es exemplarisch um die Partie Werder - HSV vom 19. April 2015. Nach dieser Partie landete aus Bremen eine Gebührenrechnung von über 425 000 Euro für polizeiliche Mehrkosten im DFL-Briefkasten. Völlig zu Recht, wie das OVG nun befand. Wer bestimmt, welche Partie ein Hochrisikospiel ist? Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Polizei treffen vor den Spielen unabhängig voneinander eine Einschätzung, ob es sich um ein „Spiel mit erhöhtem Risiko“ handelt. In den meisten Fällen decken sich die beiden Einschätzungen. Sollte es zwischen DFB und Polizei unterschiedliche Sichtweisen geben, entscheidet am Ende die Polizei darüber, wie viele Kräfte sie bei der jeweiligen Begegnung einsetzt. Wie reagiert der Profifußball auf das Urteil? Die Die Deutsche Fußball Liga kündigte umgehend an, Einspruch gegen das Urteil beim Bundesverwaltungsgericht Leipzig einzulegen. „Die rechtliche Wertung des Oberverwaltungsgerichts ist aus Sicht der DFL bei allem Respekt unzutreffend. Die DFL wird daher Revision gegen das Urteil einlegen“, sagte Ligapräsident Reinhard Rauball. „Der Fußball ist nicht Verursacher von Gewalt, und eine bloße Umverteilung von Kosten führt nicht zur notwendigen Reduzierung der Polizeieinsätze“, so Rauball. Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit sei Kernaufgabe des Staates. Was könnte auf die Vereine zukommen? Bislang hatte man den Eindruck, dass die Vereine den Streit nicht richtig ernst nehmen. Durch das Urteil vom Mittwoch könnte sich das nun ändern. „Wir haben bislang keine Rücklagen gebildet. Jetzt müssen wir überprüfen, ob wir das ändern müssen“, sagte zum Beispiel Bremens Präsident Hubertus Hess-Grunewald. Sollte das Urteil Bestand haben, könnten Zusatzkosten von 1 bis 1,2 Millionen Euro pro Saison auf Werder zukommen. Nach Berechnungen der Wochenzeitung „Die Zeit“ beliefen sich die Kosten für die Einsätze von Polizisten bei Fußballspielen der Ersten, Zweiten und Dritten Liga in der Saison 2016/17 auf mindestens 68 Millionen Euro. Vor allem für einige Clubs der Dritten Liga oder der Regionalliga könnte das das Aus bedeuten. Wie geht es jetzt weiter? Die DFL wird Revision beim Bundesverwaltungsgericht Leipzig einlegen. Bis zu einem endgültigen Urteil kann es also noch eine ganze Weile dauern. Bis dahin wird der Stadtstaat Bremen zwar weiter Rechnungen an die DFL schicken, beglichen werden müssen diese aber erst einmal nicht. Beide Seiten hatten sich darauf verständigt, erst eine endgültige juristische Klärung herbeizuführen, ehe dies geschieht.

Genau diese Aufgabenverteilung ist durch das Bremer Urteil ins Wanken geraten. Wie weit geht die Zuständigkeit der staatlichen Einsatzkräfte? Sind Fußballspiele eine reine Privatveranstaltung? Und welche Verantwortung haben die Städte und Länder bei der Überwachung und Sicherung des öffentlichen Raums vor den Stadien?

Rainer Wendt hat darauf eine klare Antwort: „Beim Fußball muss es entsprechend Gebührenbescheide für die Fußballverbände geben.“ Der Schutz der Fußballstadien kostet laut der DPolG etwa 100 Millionen Euro Steuergeld –jede Saison. Plicker sieht das Urteil gelassen: „Für die Polizei hat das heutige Urteil des Bremer Oberverwaltungsgerichts zunächst keine Auswirkungen“, sagte er am Rande einer GdP-Bundesvorstandstagung.

Solange sich selbst die Polizeigewerkschaften nicht einig sind, wie weit die Zuständigkeiten ihrer Einsatzkräfte gehen, wird der Streit um die Kostenbeteiligung von Fußballklubs an Einsätzen bei Hochrisikospielen weitergehen. In letzter Instanz kann noch das Bundesverwaltungsgericht urteilen – dann aber endgültig.