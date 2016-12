Einige der Risiken als „hoch“ anzusehen

Dabei geht es unter anderem um das Thema Immobilienfinanzierung. „Unter den derzeitigen Regeln werden Immobilienkredite pauschal als sicherer behandelt als Unternehmenskredite“, heißt es in dem Brief. Dabei werde jedoch übersehen, dass Immobilienkredite regelmäßig im Zentrum von Finanzkrisen stehen. Der Beirat listet mehrere Mechanismen auf, die hinter den durch Immobilienkredite verursachten Krisen stehen. Etwa dass bei steigenden Immobilienpreisen das Risiko einer Minderbewertung der Sicherheiten nach Zerplatzen der Blase unterschätzt werden. Oder dass bei steigenden Immobilienpreisen auch Kunden Kredite erhalten, die ihre Schulden am Ende womöglich nicht bezahlen können.

„Einige der hier benannten Risiken sind derzeit als hoch anzusehen, denn Niedrigzinsphase und Immobilienpreisentwicklung haben viele Leute veranlasst, in Immobilien zu investieren“, warnt der Beirat. Umso wichtiger wäre es, durch eine bessere Eigenkapitalunterlegung der Immobilienkredite dafür zu sorgen, dass die Geldinstitute die möglicherweise entstehenden Verluste auffangen könnten.

Der Beirat entkräftigt auch das Argument der Basel-III-Gegner, eine bessere Berücksichtigung der Risiken von Immobilienkrediten würde europäische Institute härter treffen als amerikanische. Das sei „in diesem Zusammenhang unerheblich“. Denn der typische deutsche Immobilienfinanzierer stehe nicht im Wettbewerb mit amerikanischen Immobilienfinanzierern.

Eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums sagte am Mittwoch, dass der Brief nicht den aktuellen Stand der Diskussionen wiedergebe, sondern in Teilen überholt sei. Auch die Kritik am Umgang mit Immobilienrisiken sei nicht mehr aktuell.