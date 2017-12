 Flüchtlingsbilanz 2017: Das Abschieben fällt schwer

Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Berliner Flughafen Tempelhof: Der Familiennachzug wird auch die künftige Bundesregierung beschäftigen. (Foto: Gordon Welters/laif)

BerlinMehr als 1,3 Millionen Asylsuchende sind nach Deutschland gekommen seit Angela Merkel im Jahr 2015 die Grenzen geöffnet hat. Das optimistische Motto „Wir schaffen das“ ist Ernüchterung gewichen. Nur wenige Flüchtlinge haben bisher einen Job gefunden, die Probleme bei der Abschiebung abgelehnter Asylbewerber sind bis heute nicht weniger geworden. Die Bürger erlebten in diesem Jahr, wie das Flüchtlingsthema die AfD groß machte und die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU im Streit um die Obergrenze vor eine Zerreißprobe stellte.

Der unionsinterne Zwist ist beigelegt, doch Konfliktpotenzial mit dem möglichen Koalitionspartner SPD bleibt, etwa in der Frage des Familiennachzugs. Die wiedereingeführten Grenzkontrollen haben das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates zum Teil wieder hergestellt. Doch der im April aufgedeckte Fall des Bundeswehroffiziers Franco A., der vom Migrationsamt BAMF als syrischer Flüchtling anerkannt worden war, hat das Gefühl des Kontrollverlustes wieder verstärkt. Die Flüchtlingspolitik hat die Kanzlerinnendämmerung, die sich zum Jahreswechsel immer deutlicher zeigt, mit herbeigeführt. Dabei hat sich 2017 im Vergleich mit den Vorjahren einiges zum Besseren gewendet. Ein Überblick.

Wie viele Flüchtlinge sind gekommen?

In ihrem „Regelwerk zur Migration“ hatten sich CDU und CSU im Herbst darauf verständigt, dass Deutschland aus humanitären Gründen maximal 200.000 Menschen pro Jahr aufnehmen soll. Diese Grenze wurde in diesem Jahr klar unterschritten. Bis Ende November registrierten die Behörden insgesamt 172.737 neu eingereiste Asylsuchende. 2016 waren 280.000 Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, im Jahr zuvor 890.000. An der Südgrenze zu Österreich, Tschechien und der Schweiz hat die Bundespolizei in den ersten elf Monaten rund 19.600 Flüchtlinge gestoppt, im Vorjahreszeitraum waren es noch 74.000. Etwa 40 Prozent der so eingereisten Menschen wurden nach Polizeiangaben wieder zurückgeschickt. Dieses Vorgehen dürfte weiterhin üblich bleiben. So pochen die CSU-Bundestagsabgeordneten vor ihrer Klausur in Kloster Seeon darauf, dass Kontrollen an Europas Binnengrenzen weiter unkompliziert möglich sein müssen, solange die EU-Grenzschutzagentur Frontex nicht die EU-Außengrenze wirksam sichert.

Woher kommen die Flüchtlinge?

Die Hauptherkunftsländer sind Syrien, Irak, Afghanistan und Eritrea. Aus diesen vier Staaten kam knapp die Hälfte der bis Ende November registrierten Asylsuchenden. Auffällig ist, dass mittlerweile die Türkei mit 7.410 Flüchtlingen auf Platz fünf rangiert. Hier schlagen sich der versuchte Militärputsch gegen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan vom Juli 2016 und die anschließende Verfolgung politischer Gegner in der Statistik nieder. Zu den weiteren Hauptherkunftsländern gehören Iran, Nigeria, Somalia und Russland.

Wie steht es um den Asylantragstau?

Den hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) mittlerweile weitgehend abgebaut. Ende November stapelten sich auf den Schreibtischen der Nürnberger Behörde und ihrer Außenstellen noch knapp 76.000 unerledigte Fälle, davon rund 40 Prozent „Altfälle“, bei denen der Antrag schon vor dem Jahr 2017 gestellt wurde. Im Vorjahr harrten zum gleichen Stichtag noch knapp 491.000 Anträge der Erledigung. Bei neu gestellten Anträgen werden die Verfahren mittlerweile in rund zwei Monaten abgeschlossen. Von Januar bis November wurden insgesamt gut 207.000 neue Asylanträge gestellt – viele von bereits im Vorjahr eingereisten Geflüchteten. Das sind weniger als ein Drittel der Neuanträge des Vorjahreszeitraums.

Wie viele Flüchtlinge dürfen bleiben?

In den ersten elf Monaten dieses Jahres haben die BAMF-Mitarbeiter über rund 579.000 Asylanträge entschieden. Gut ein Fünftel der Antragsteller wurde als Flüchtling anerkannt. Ein knappes Viertel erhielt den niedrigeren „subsidiären“ Schutzstatus oder darf bleiben, weil bei einer Abschiebung Gefahr für Leib und Leben droht. Rund 56 Prozent der Anträge wurden als unbegründet oder aus formalen Gründen abgewiesen, etwa weil ein anderes EU-Mitgliedsland zuständig ist. Damit liegt die Ablehnungsquote knapp über dem Niveau des Jahres 2015 und deutlich über der des vergangenen Jahres. 2016 endeten nur knapp 38 Prozent der Verfahren mit einem negativen Bescheid.

Von den syrischen Antragstellern erhielt in ersten elf Monaten mehr als die Hälfte nur noch den „subsidiären“ Schutz. Die Aufenthaltsberechtigung wird hier zunächst nur für ein Jahr erteilt. Außerdem ist es Flüchtlingen mit entsprechendem Status bis März 2018 nicht erlaubt, ihre Familie nachzuholen. Ob die Regelung verlängert werden soll, wird ein Knackpunkt der Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD sein. Die Union fordert, dass der Familiennachzug untersagt bleibt, die Sozialdemokraten wollen das Verbot aufheben. Insgesamt ist aber der Anteil der Antragsteller, die zumindest vorübergehend in Deutschland bleiben dürfen, bei den Syrern am größten. Bei ihnen liegt die sogenannte Schutzquote in diesem Jahr bei knapp 92 Prozent. Zum Vergleich: Bei Flüchtlingen aus Eritrea sind es knapp 83 Prozent, bei Irakern 57, bei Afghanen 44 und bei Türken 27 Prozent.