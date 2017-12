Wie geht die Integration in den Arbeitsmarkt voran?

Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA) sieht Fortschritte. Jede Woche fänden derzeit etwa 2.000 arbeitslose Flüchtlinge einen Job, sagte er jüngst im Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Knapp 195.000 Menschen aus den acht wichtigsten Asylherkunftsländern gingen im September einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach, rund 62 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. „2018 wird es noch etwas besser werden“, gab sich Scheele in der „FAZ“ zuversichtlich. „Aber es sind fast alles Helfertätigkeiten.“ Knapp 584.000 Flüchtlinge, die dem Arbeitsmarkt theoretisch zur Verfügung stehen, beziehen mittlerweile Hartz IV – das ist rund jeder siebte der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten.

Die Zahlen zeigten, „dass wir noch gewaltige Anstrengungen unternehmen müssen, bis die Arbeitsmarktintegration der Flüchtlinge gelungen ist“, warnte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, jüngst in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Länder wie Dänemark könnten als Vorbild dienen, sagte Landsberg. Dort würden Flüchtlinge so schnell wie möglich an den Arbeitsmarkt herangeführt, der Spracherwerb erfolge parallel. „Deutschland muss sich von den starren Mustern verabschieden und auf neue Herausforderungen mit neuen Konzepten reagieren“, forderte Landsberg. Spracherwerb funktioniere am besten über Arbeit. Tatsächlich müssen Flüchtlinge aber schon länger als angepeilt auf die Teilnahme an einem Integrationskurs warten, der ihnen die Grundlagen vermitteln soll. Betrug die durchschnittliche Wartezeit zu Jahresbeginn noch 10,9 Wochen, so waren es zuletzt 12,5 Wochen. Eigentlich sollte die Teilnahme nach spätestens sechs Wochen sichergestellt sein.

BA-Chef Scheele sprach sich dafür aus, auch geduldeten Flüchtlingen die Chance zu geben, sich besser auf das Arbeitsleben in Deutschland vorzubereiten. Sie sollten ein Jahr nach der Einreise uneingeschränkten Zugang zu den Integrationskursen des Flüchtlingsamtes BAMF erhalten, sagte Scheele der Deutschen Presse-Agentur. Gleiches gelte für die von der BA angebotenen Sprachkurse, in denen berufliche Fachbegriffen vermittelt werden. Geduldeten Flüchtlingen, deren Abschiebung unter anderem aus gesundheitlichen Gründen unmöglich ist, sind diese Kurse bisher weitgehend verschlossen.

Gibt es Fortschritte bei der Abschiebung abgelehnter Asylbewerber?

Bundeskanzlerin Merkel hatte schon Mitte 2016 eine „nationale Kraftanstrengung“, um abgelehnte Asylbewerber auch tatsächlich in ihre Heimat zurückzubringen, angekündigt. „Wo Recht gesetzt ist, muss dieses Recht auch umgesetzt werden“, betont die CDU-Chefin. Der Bund und die für Abschiebungen formal zuständigen Länder haben in den vergangenen Monaten Abschieberegelungen verschärft, ein gemeinsames Koordinierungszentrum eingerichtet, Telefon-Hotlines und ein Informationsportal im Netz gestartet und die Finanzhilfen für freiwillige Rückkehrer erhöht. So hatte Bundesinnenminister Thomas de Maizière erst kürzlich eine Extra-Prämie ausgelobt. Wer sich von Anfang Dezember bis Ende Februar 2018 zur freiwilligen Ausreise entscheidet, kann bei Ankunft in der Heimat zusätzliche finanzielle Starthilfe beantragen, etwa für Miete oder Möbel. Vorgesehen sind Hilfen in Form zusätzlicher Sachleistungen: bis zu 3.000 Euro für Familien und bis zu 1.000 Euro für Einzelpersonen.

Durchschlagende Erfolge haben sich trotz all dieser Anstrengungen bisher aber nicht eingestellt – im Gegenteil. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums nahmen bis Ende November rund 27.900 Menschen finanzielle Rückkehrhilfe in Anspruch und reisten aus. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 50.465. Auch bei den Abschiebungen ist ein Rückgang zu erwarten: Bis Ende November wurden 22.200 abgelehnte Asylbewerber zwangsweise in ihre Heimat zurückgebracht. Im Jahr 2016 waren es knapp 25.400. Von 2014 auf 2015 hatten sich die Abschiebezahlen auf mehr als 20.000 verdoppelt.

Für die Entwicklung gibt es mehrere Gründe: In Sachsen etwa hat sich die Zahl der Abschiebungen im Vergleich zum Vorjahr halbiert. 2016 habe es viele Sammelabschiebungen gegeben, besonders in die Balkanstaaten, sagte Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) der Deutschen Presse-agentur. „Das war vor allem auch dank der Einstufung als sichere Herkunftsländer und der vielen Sammelcharter möglich.“ Wöller forderte deshalb, auch die Maghreb-Staaten Tunesien, Algerien und Marokko als sichere Herkunftsländer einzustufen. Ein entsprechender Vorstoß war in der vergangenen Legislaturperiode am Widerstand der Grünen im Bundesrat gescheitert. Im Bundesvergleich habe Sachsen zudem „überdurchschnittlich viele ausreisepflichtige Asylbewerber aus Ländern, die sich hartnäckig der Mitwirkung bei der Rücknahme verweigern“, sagte Wöller, der auch Vorsitzender der Innenministerkonferenz ist. Hier müsse der Bund den Druck verstärken. Manche Herkunftsstaaten weigern sich etwa, Reisedokumente für Rückkehrer auszustellen.

Auch das Bundesinnenministerium räumt Vollzugsdefizite ein. Probleme seien etwa die mangelnde Kooperation von Ausreisepflichtigen, die zum Teil täuschten oder untertauchten, aber auch die mangelnde Kooperation der Herkunftsländer bei der Ausstellung von Papieren. Zudem sei die Vollzugspraxis von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Um künftig die Rückführung abgelehnter Asylbewerber zu erleichtern, fordern CDU und CSU, dass alle künftigen Asylverfahren in sogenannten Entscheidungs- und Rückführungszentren abgewickelt werden. Die Asylsuchenden sollen dort bis zur Entscheidung über ihren Antrag bleiben und bei negativem Bescheid von dort zurückgeschickt werden.