Zahlreiche Jobs entstanden

Im Ministeriumsbericht werden die positiven Konjunktureffekte durch die Flüchtlingsausgaben nicht beleuchtet. Der Konjunkturexperte des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Ferdinand Fichtner sagte der Nachrichtenagentur Reuters: „Man kann das auch als ein riesiges Konjunkturprogramm bezeichnen.“ Ein sehr großer Teil des Geldes sei weitergeflossen in die Wirtschaft, etwa über die Ausgaben von Flüchtlingen für Lebensmittel und anderes, später über Mietzahlungen oder wegen Bau-Investitionen. „Das dürfte für über 90 Prozent der Bundesausgaben gelten“, sagte der Ökonom.

Mit den Zahlen zu Flüchtlingsausgaben müsse man vorsichtig umgehen, mahnte Kindler: „Sie einfach ohne Einordnung in die Welt zu blasen, ist schon fahrlässig.“ Die Ausgaben hätten sich mehr als gelohnt. „Sie haben vielen Menschen in Not geholfen und ein Großteil der Ausgaben hat direkt die Konjunktur in Deutschland beflügelt“, sagte der Grünen-Haushaltsexperte zu Reuters. So seien zahlreiche Jobs entstanden und viele Aufträge für das Baugewerbe und das Handwerk erteilt worden. Die Wirtschaft war 2016 um 1,9 Prozent gewachsen, wobei die Staatsausgaben ein Hauptantreiber waren.

Kahrs sagte, die SPD habe dafür gekämpft, die Kommunen mit ihren Aufgaben nicht alleine zu lassen: „Deshalb fließt ein Großteil der Gesamtausgaben auch genau dort hin.“ Trotz der Flüchtlingsausgaben seien die Investitionen in Kommunen, Infrastruktur und sozialen Wohnungsbau massiv erhöht worden.

Dank der guten Konjunktur hatte der Bund vergangenes Jahr mit rund 289 Milliarden Euro rund 2,6 Prozent mehr Steuern eingenommen als im Vorjahr. Bei den Bundesländern betrug das Plus sogar 7,7 Prozent auf 288,6 Milliarden Euro. Zudem musste der Bund 2016 nur 17,5 Milliarden Euro Zinsen bezahlen, 2,8 Milliarden Euro weniger als erwartet. 2015 waren für Zinsen noch über 21 Milliarden Euro fällig gewesen.