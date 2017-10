„Das ist problematisch. Denken Sie nur an die Weimarer Republik“

Es fällt auf, dass angesichts des AfD-Erfolgs bei der Bundestagswahl fast alle Parteien das Heimatthema in den Vordergrund gerückt haben. Ist es sinnvoll, hier Flagge zu zeigen?

Das ist eine Fehleinschätzung der AfD-Wähler. Die AfD hat das in Deutschland immer schon vorhandene Potenzial von Leuten einsammelt, die anfällig für ein rechtsradikales Weltbild sind. Die kommen nicht aus abgehängten Schichten, sondern meist aus der Mittelschicht. Es ist aber ein Irrglaube, dass ich diese Wähler mit dem Begriff Heimat zurückholen kann. Die CDU vergisst zudem, dass sie viele Wähler an den Friedhof verloren hat. Deshalb müsste die Union vor allem die jungen Wähler gewinnen. Stattdessen krähen CDU und CSU aber, man müsse das rechte Profil schärfen. Diese Strategie der Union ist völlig idiotisch. Die Jungen denken überhaupt nicht rechts, sie ordnen sich vielmehr links von der politischen Mitte ein.

Besteht in Deutschland also gar kein Bedarf für eine Heimat-Partei? Die CSU reklamiert das Thema schon immer für sich.

Wenn sich die CSU als Heimat-Partei versteht, warum ist sie dann nicht gewählt worden? Warum hat sie dann bei der Bundestagswahl so stark verloren – sowohl auf der linken als auch auf der rechten Flanke? Bei der Bundestagwahl 1998 haben in Bayern 0,5 Prozent der Wahlberechtigten die Linkspartei gewählt. Heute sind es rund fünf Prozent. Damit haben die Linken so viel zugelegt wie in keinem anderen Bundesland. Im Osten verliert die Linkspartei sogar. Das heißt: Die CSU hat die Ränder nicht mehr eingebunden, sie hat sie sogar noch stark gemacht. Wenn sie in dieser Situation davon spricht, Heimatpartei zu sein, dann ist das doch ein schlechter Witz.

Dann hat die CSU die AfD stark gemacht?

Natürlich. In Bayern hat die AfD im Vergleich zu anderen westdeutschen Bundesländern überproportional gewonnen. Dass die AfD im Osten so stark abgeschnitten hat, ist ja keine Überraschung.

Die AfD hat im Wahlkampf auf Themen wie Heimat und Patriotismus gesetzt. Lässt sich sagen, ob das auch bei den Wählern verfangen hat?

Das rechtsradikale Wählerpotenzial, von dem die AfD profitiert hat, gab es schon immer. Da geht es nicht um Heimat. Da spielen antidemokratische Aspekte eine Rolle. Die Dauer-Nichtwähler, die das demokratische System an sich ablehnen, sind zur AfD gewandert. Das ist problematisch. Denken Sie nur an die Weimarer Republik. Die NSDAP ist zur Massenpartei geworden, weil sie zunehmend die demokratiefernen Wähler mobilisieren konnte. Das ist auch der AfD gelungen – sowohl bei den Landtagswahlen als auch bei der Bundestagswahl. Die haben die AfD nicht gewählt, weil sie die deutsche Heimat so toll finden, sondern weil sie unser demokratisches System ablehnen.

Rechte Parteien in den Landtagen Rechte Parteien in Deutschland Immer wieder haben rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien den Sprung in deutsche Landesparlamente geschafft. Von langer Dauer war ihr parlamentarisches Wirken meist nicht. Die Fraktionen machten häufig eher durch interne Streitigkeiten von sich reden als durch politische Initiativen. Die rechtspopulistische AfD ist mittlerweile im Bundestag, in 13 Landtagen und im EU-Parlament vertreten.

NPD Die rechtsextreme Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) erlebte in den 60er Jahren eine erste Erfolgswelle. Ihr gelang der Einzug in sieben der damals elf Landesparlamente, bei der Bundestagswahl 1969 scheiterte sie mit 4,3 Prozent nur knapp an der Fünfprozenthürde. Der Aufstieg war aber nur ein vorübergehendes Phänomen, in den 70er Jahren verschwand sie weitgehend wieder von der Bildfläche, ohne in den Landesparlamenten nennenswerte Ergebnisse erzielt zu haben. Einen Wiederaufstieg mit neuem Personal erlebte die NPD nach der Wiedervereinigung. Wurde sie in den 60er Jahren noch von alten NSDAP-Anhängern getragen, konnte sie nun vor allem bei jenen Wählern in Ostdeutschland punkten, die sich als Verlierer der Wende sahen. 2009 zog sie in den Landtag von Sachsen ein, nach heftigen internen Querelen verfehlte sie 2014 den Wiedereinzug. Seit 2011 ist die NPD nur noch im Schweriner Landtag vertreten.

Republikaner Unter Führung des früheren SS-Manns Franz Schönhuber wirbelten die rechten Republikaner vor einem Vierteljahrhundert die Parteienlandschaft auf. 1989 gelang ihnen völlig überraschend der Einzug ins Europaparlament und ins Abgeordnetenhaus von Berlin. 1992 erreichten sie bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg 10,9 Prozent. Vier Jahre später kam die Partei mit 9,6 Prozent erneut in den Landtag – und stellte damit eine Ausnahme von der Regel dar, dass rechte Protestparteien normalerweise nach einer Legislaturperiode wieder aus den Landtagen fliegen. Allerdings wurden auch die Republikaner von internem Streit zerrissen, inzwischen ist die Partei bedeutungslos.

DVU Die Deutsche Volksunion (DVU) bot sich in den 90er Jahren als Auffangbecken für enttäuschte NPD-Wähler an und erzielte teils überraschende Wahlerfolge. 1991 zog sie ins Bremer Landesparlament ein, ein Jahr später in den Landtag von Schleswig-Holstein. In Sachsen-Anhalt erzielte sie 1998 mit 12,9 Prozent ihr bestes Ergebnis, auch in Brandenburg wurde sie in den Landtag gewählt. Die DVU war voll auf ihren Gründer, den reichen Münchener Verleger Gerhard Frey, zugeschnitten. Bei den Wahlen trat sie in der Regel mit völlig unbekannten Kandidaten an. In den Landtagen machte sie vor allem mit internen Streitereien von sich reden, die DVU-Fraktionen zerfielen rasch. 2010 gingen die Reste der Partei in der NPD auf.

Schill-Partei Eine weitere rechte Partei, die klar auf eine Führungsfigur zugeschnitten war, war die Partei Rechtsstaatliche Offensive des Hamburger Richters Ronald Schill. Sie schaffte es sogar in die Regierungsverantwortung. 2001 zog sie mit 19,4 Prozent in die Bürgerschaft ein und trat unter CDU-Bürgermeister Ole von Beust in die Regierung ein. Schill hatte sich als Richter mit umstrittenen harten Urteilen gegen Straftäter einen Namen gemacht. Die Regierungskoalition zerbrach 2003 unter spektakulären Umständen. Von Beust entließ Schill als Justizsenator. Der Bürgermeister warf Schill den Versuch vor, ihn wegen seiner Homosexualität erpressen zu wollen. Bei der Wahl 2004 kam die Schill-Partei nicht mehr ins Landesparlament.

Macht es dann Sinn, wenn die CSU von der Union eine stärkere Hinwendung zu klassisch konservativen Themen wie Leitkultur, Heimat und Patriotismus fordert?

Das ist Quatsch. Das zeigt, dass die CSU immer noch nicht verstanden hat, warum sie das Vertrauen der Wähler, die Bindekraft für breite Wählerschichten verloren hat. Die Mehrzahl der Abwanderer von der Union ordnet sich ja nicht rechts ein. Die Stammwähler von einst sind inzwischen eher links von CDU und CSU zu finden.

Andererseits dürften ja auch die Konservativen in der CDU einer „bürgerlich-konservativen Erneuerung“ der Union nicht abgeneigt sein. Das CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn regt sich ja schon darüber auf, wenn Kellner in Berliner Cafés nur Englisch sprechen.

Das ist Funktionärsmeinung. Die meisten Wähler interessiert das nicht. Es ist auch ein Märchen, wenn die Konservativen in der Union glauben, sie hätten ihre konservativen Stammwähler verloren. Die katholischen Kirchgänger sind die treuesten der treuen Wähler der Union. Das hat sich bis heute nicht geändert. Deswegen sind die ganzen Gedankenspiele in der Union falsch.