„Das sind komische Gedanken“

Was raten Sie der Union?

Da momentan noch die Älteren überproportional Union wählen, aber viele davon in Zukunft wegsterben, muss sich die Union fragen, wie sie jüngere Wähler an sich binden kann. Die kriegt man aber nicht mit einer bürgerlich-konservativen Erneuerung. Sie muss die Jungen ansprechen, die eben nicht rechts ticken, sondern eher links von der Mitte.

Interessanterweise beschäftigt das Heimat-Thema auch die anderen Parteien. Der Grünen-Politiker Robert Habeck empfiehlt seiner Partei, Begriffe wie Heimat und Deutschland nicht der AfD zu überlassen. Und die NRW-SPD will aus der SPD eine moderne Heimatpartei machen.

Das sind komische Gedanken. Nordrhein-Westfalen ist ein zerklüftetes Land. Die SPD hat schon früher versucht, ein Wir-Gefühl hinzubekommen, und es ist ihr immer misslungen. Die einzelnen Regionen in NRW sind so spezifisch, wie soll sich da ein gemeinsames Heimatgefühl entwickeln? Ein Thema, das wirklich alle berührt, ist die Ausdünnung der Infrastruktur im ländlichen Raum. Hier muss die Politik ansetzen. Gerade Nordrhein-Westfalen muss sich hier an die eigene Nase fassen. Hier wurde in den 1970er-Jahren eine radikale Gebietsreform umgesetzt. Mit schwerwiegenden Folgen. Es wurden die lokalen Identitäten zerschlagen. Darunter leidet das Land heute noch. Wer da von Heimat spricht, hat nichts verstanden.

In der Union gibt es den Wunsch, ein Heimatministerium auf Bundesebene zu etablieren, um die Bedeutung des ländlichen Raums zu stärken. Ist das eine gute Antwort auf die Sorgen der Bürger in Ost und West?

Wenn man das als Infrastrukturministerium für den ländlichen Raum sieht, dann ist das sicherlich eine richtige Überlegung. Das trifft den Nerv der Leute. Denn es gibt ja großen Unmut darüber, dass sowohl öffentliche als auch private Infrastruktureinrichtungen auf dem Rückzug sind. Die medizinische Versorgung funktioniert teilweise nur noch unzureichend. Mancherorts gibt es auch keine Einkaufsmöglichkeiten mehr, so dass man gezwungen ist, lange Strecken zurückzulegen. Und auch behördliche Anlaufstellen sind in ländlichen Gebieten kaum noch vorhanden. Deshalb ist es richtig, darüber nachzudenken, wie man verhindern kann, dass das Gefälle zwischen Stadt und Land nicht noch größer wird.

Also ist die Union hier auf dem richtigen Weg.

Das ist absolut richtig. Ob man das dann mit dem Etikett Heimatministerium versehen muss, ist eine andere Frage.