„Das einzig sinnvolle ist es, das Gesetz wieder abzuschaffen“

„Die Intention des Gesetzes war eigentlich eine gute Idee: die Macht von Facebook und Co. zu beschränken“, sagt Markus Beckedahl, netzpolitischer Aktivist und Chefredakteur des von ihm gegründeten Blogs netzpolitik.org. Allerdings sei durch die Ausarbeitung das genaue Gegenteil erreicht worden: „Nun prüfen private Unternehmen, ob ein Kommentar rechtswidrig ist“, bemängelt Beckedahl. „Und das ist eigentlich eine hoheitliche Aufgabe des Staates.“

Wer die Inhalte löscht und welche Qualifikation die Person hat, ist für die Nutzer der Plattformen kaum nachvollziehbar. Denn das liegt in der Hand der kommerziellen Anbieter. Schon unter Juristen ist umstritten, wann ein Kommentar rechtswidrig ist – Laien sind damit schnell überfordert. Und Twitter habe erst gar nicht genügend Mitarbeiter, um kritische Kommentare zu prüfen, sagt Netzaktivist Beckedahl. Stattdessen würde ein „durchgeknallter Algorithmus“ entscheiden, was rechtens und was gesetzeswidrig sei. „Das Gesetz ist eine Ohnmachtserklärung der Regierung.“

Wie könnte das Gesetz verbessert werden?

Für Rechtsanwalt Stahl ist das NetzDG nicht mehr zu retten: „Das einzig sinnvolle ist es, das Gesetz wieder abzuschaffen.“ Er fordert stattdessen mehr rechtsstaatliche Kontrolle. „Der Gesetzgeber sollte Mechanismen einführen, bei denen ein Richter über die Löschung von Inhalten entscheidet“, sagt Stahl. Netzaktivist Beckedahl fordert ebenfalls, dass der Staat stärker durchgreift. Es reiche nicht, wenn Nachrichten nur gelöscht werden. „Nutzer müssen gerichtlich verfolgt werden. Erst das hätte einen Abschreckungseffekt.“

Wie funktioniert das neue Meldeverfahren?

Twitter und Facebook haben entsprechende Formulare bereitgestellt. Der Nutzer muss allerdings aus 21 Strafbeständen – von Bedrohung bis landesverräterischer Fälschung“ – auswählen. „Der Nutzer wird mit einem hochkomplexen Meldesystem alleingelassen“, kritisiert Beckedahl. Selbst Facebook rät seinen Nutzern dazu, einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen. Im letzten Schritt müssen Nutzer ihren „guten Glauben“ versichern und digital unterschreiben. Was dann passiert ist unklar und sorgt für Kritik.