Frankreich-Besuch Neuer Finanzminister Scholz lobt Macrons Vorschläge zur Bankenunion

Am späten Nachmittag traf auch die Kanzlerin in Paris ein und fuhr zu Emmanuel Macron in den Elysée-Palast. Der begrüßte Angela Merkel mit einem herzlichen: „Bravo zur Wiederwahl und der neuen Regierung!“ Deutschland und Frankreich würden ab heute „eine neue Seite für unser Europa aufschlagen.“

Einige wollten zwar schon ein Scheitern der gemeinsamen Bemühungen sehen, sagte der Präsident auf Äußerungen etwa des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte, der sich ablehnend zu einer Vertiefung der Euro-Zone geäußert hatte. Ernste Zweifel an der Entschlossenheit von Deutschland, gemeinsam mit Frankreich voranzugehen, gebe es in Paris bislang aber nicht. Man sieht jedoch realistisch ein, dass die Gespräche schwieriger werden, je mehr man sich einer konkreten Lösung nähert.

Für Macron ist die Zeit jedenfalls reif für Neues: Deutschland habe lange auf Reformen in Frankreich gewartet, die seien jetzt beschlossen und würden weiter umgesetzt. Europa warte bereits lange darauf, dass auch die EU sich reformiere, Deutschland und Frankreich seien bereit dazu. Man wolle Verantwortung und Solidarität neu austarieren, die Politik in Sachen Verteidigung und Migration stärken. Macron ließ keine Zweifel: „Wir werden bis Juni eine klare Roadmap gemeinsam vorlegen.“

Merkel stimmte ihm zu: „Wir wollen das gemeinsam schaffen und ich bin überzeugt, dass es gelingen kann.“ Auch sie bestätigte den Termin Juni für gemeinsame, abgestimmte Vorschläge. Gerade auch bei der Asylpolitik seien sie notwendig. Gemeinsam mit den Ministern werde man den Juni-Gipfel der EU bei einem Treffen in Deutschland vorbereiten.

Sowohl Macron als auch Merkel verurteilten den Anschlag mit einem Nervengas in Großbritannien. Beide sagten, dass alles auf eine russische Urheberschaft hindeute. Das werde man nicht hinnehmen, eine abgestimmte Reaktion sei in Arbeit. Man sei solidarisch mit den britischen Freunden.