Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Rechtfertigung statt Entschuldigung

SPD-Vize Ralf Stegner sprach auf dem Kurznachrichtendienst Twitter von einer „Hetz-Rede“ und forderte: „Null Einfluss für das Neonazipack!“ Die Grünen-Vorsitzende Simone Peter nannte die Rede des AfD-Politikers „unsäglich“. „Die AfD muss sich unmissverständlich davon distanzieren und sich bei unseren jüdischen Freundinnen und Freunden entschuldigen.“

Anstatt sich zu entschuldigen erklärt Höcke, es sei ihm darum gegangen, zu hinterfragen, wie wir Deutschen auf unsere Geschichte zurückblicken und wie sie uns im 21. Jahrhundert identitätsstiftend sein kann: „Zweifellos müssen wir uns in unserer Selbstvergewisserung der immensen Schuld bewusst sein. Sie ist ein Teil unserer Geschichte. Aber sie ist eben nur ein Teil unserer Geschichte.“ Der Kern seiner Aussage in Dresden sei gewesen, dass der „kulturelle Schatz“ der Deutschen wie der Buchdruck, die Dichtung und die Philosophie „zuweilen aus dem Blick“ gerate. Schuldbewusstsein allein könne keine gesunde Identität stiften, sondern nur eine gebrochene. Und aus dieser resultierten auch „die für uns alle sichtbaren Integrationsprobleme in diesem Land“.

Dürfen Barbarei der NS-Herrschaft niemals vergessen. Umso abscheulicher,wie gerade heute versucht wird, Taten+Täter zu relativieren. #hoecke https://t.co/Y3ElVXnQB2 — Heiko Maas (@HeikoMaas) 18. Januar 2017

Dem nordrhein-westfälischen AfD-Chef Marcus Pretzell genügt Höckes Rechtfertigung nicht. Auch er übt scharfe Kritik an der Rede: „Fatal ist nicht, dass Höcke ständig missverstanden wird, fatal ist, dass dies in einem Bereich deutscher Geschichte geschieht, bei dem es der Anstand verbietet“, betonte Pretzell gegenüber der Jungen Freiheit. „Dass es ausgerechnet einem Geschichtslehrer passiert, sagt viel über unser NRW-Bildungssystem aus.“

Nach den Worten Gabriels unterstelle Höcke, der gesellschaftliche Umgang mit der deutschen Nazi-Vergangenheit mache das Land klein. Das Gegenteil sei richtig. Die Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen sei Voraussetzung dafür gewesen, dass Deutschland weltweit respektiert werde. „Es hat nach 1945 lange gedauert – aber wir Deutschen haben uns mit diesen unvorstellbaren Verbrechen auf eine Art und Weise auseinandergesetzt, die uns auch bei denen Respekt eingebracht hat, denen gegenüber Deutsche schuldig geworden sind.“ Politik und Gesellschaft versuchten, das „Nie wieder“ zur Richtschnur zu machen: „All das ist nicht selbstverständlich. Auf all das bin ich stolz.“