#FreeDeniz : Wie im Netz für Deniz Yücel protestiert wird

Datum: 28.02.2017 11:41 Uhr

Die Anklage des inhaftierten Journalisten Deniz Yücel in der Türkei sorgt nicht nur in Medien und Politik für Empörung und Solidaritätsbekundungen. Auch in den sozialen Netzwerken formiert sich Widerstand.