Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Weniger Rente, dafür längere Bezugsdauer

Zunächst stellt sich die Frage nach den Einkommenseinbußen und dem Rentenbedarf im Alter, also nach der sogenannten Rentenlücke. Dabei gilt es, den Anspruch auf eine gesetzliche Rente zu prüfen und soweit wie möglich die Rentenhöhe zu prognostizieren. Die Rente mit 67 soll bis 2030 schrittweise eingeführt werden. Bis dahin muss jeder neue Rentenjahrgang einen Monat länger arbeiten, um die Altersgrenze für die sogenannte Regelrente zu erreichen. 2017 etwa kann der Geburtsjahrgang 1952 im Alter von 65 Jahren und sechs Monaten in Rente gehen. Wer erst 2030 in Rente geht, hat erst mit dem 67. Geburtstag regulären Anspruch auf eine Rente der öffentlichen Versicherungsträger.

Wegen der gestiegenen Lebenserwartung genießen die neuen Rentner ihren Ruhestand allerdings auch länger als je zuvor – zumindest statistisch. Laut Statistischem Bundesamt lag das durchschnittliche Sterbealter für Männer in Deutschland 2015 bei 75,6 Jahren und für Frauen bei 82,2 Jahren. Weil aber die Lebenserwartung kontinuierlich zunimmt, benötigen künftige Rentner eine Altersvorsorge, die bei Männern deutlich länger ausreicht, als die so zu errechnenden zehn Jahre bei Männern.

Zentrale Zahlen zur Rente Erhöhung Zum 1. Juli 2016 gab es eine Rekordanhebung der Rente: In Westdeutschland stiegen die Bezüge im Sommer um 4,25 Prozent, in den neuen Ländern um 5,95 Prozent. Bis 2019 werden nur noch Erhöhungen jeweils unter 3 Prozent prognostiziert.

Rentenniveau Die Rente hinkt den Löhnen somit immer stärker hinterher. Bis 2035 fällt das Rentenniveau von heute 47,8 Prozent nach Berechnungen des Sozialministeriums auf unter 43 Prozent – bis 2045 könnte es auf 41,6 Prozent sinken. Das will Nahles nun verhindern.

Beitragssatz Er dürfte nach den vorläufigen Zahlen von heute 18,7 Prozent 2031 auf über 22 Prozent steigen. Der Satz ist nach geltendem Recht auf 22 Prozent bis 2030 begrenzt. Nach den aktuellen Zielen soll er auch bis 2045 nicht über 25 steigen.

Rücklage Die Reserve der Rentenkasse, die Nachhaltigkeitsrücklage, sank von Juli bis August um mehr als eine Milliarde auf 30,9 Milliarden Euro.

Ein heute 40-Jähriger hat bereits eine Lebenserwartung 79 Jahren, bei den Frauen sind es 83,5 Jahre. Das und die demografische Entwicklung mit einer immer weiter absinkenden Zahl von Beitragszahlern und immer mehr Rentnern sind auch der wesentliche Grund, warum durch die Rentenreformen der vergangenen Jahre das Rentenniveau immer weiter abgesenkt wurde. Politisch gewollt ist deshalb, dass Berufstätige schon möglichst früh und viel intensiver als früher privat vorsorgen.

Wer also schon vorzeitig in Rente gehen will, braucht ein sattes Polster. Das Problem: Er hat weniger Zeit zum Sparen, muss nach Beginn des vorzeitigen Ruhestands aber sehr viel länger mit den Ersparnissen auskommen, sofern er über keine anderen Einkommensquellen verfügt. Spielen wir es für ein Rente mit 60 Jahren einmal durch.