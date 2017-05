Gabriel gibt sich optimistisch : Schulz wird Kanzler – trotz Kiel-Schlappe

Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat die SPD ihr zweitschlechtestes Ergebnis in dem Bundesland erzielt. Außenminister Sigmar Gabriel hat den Glauben an den „Schulz-Zug“ aber noch nicht verloren.